تستعد مايكروسوفت لإطلاق جهاز Surface Duo 2 Lite متوسط التكلفة



مايكروسوفت مايكروسوفت

يبدو أن مايكروسوفت كانت تعمل على إصدار أقل تكلفة من جهاز Surface Duo المزود بشاشة مزدوجة والذي يعمل بنظام أندرويد. فقد تم إدراج الهاتف على موقع eBay باعتباره “وحدة مطورة” من Surface Duo 2 على الرغم من قيام eBay منذ ذلك الحين بإزالة قائمة الهاتف من الموقع.



وبعد ذلك تم رصد هذا الإصدار من الهاتف بواسطة Windows Central مع معالج عالي المدى من Qualcomm Snapdragon مقارنةً بمعالج Snapdragon 888 الذي يعمل به الإصدار القياسي لـ Surface Duo 2.



وعلى ما يبدو، يتميز إصدار Lite بلمسة نهائية غير لامعة وبنية بلاستيكية وزجاجية ونتوء أصغر للكاميرا في الخلف. وعلى عكس Surface Duo 2 القياسي، كانت كلتا الشاشتين مسطحتين وليست منحنيتين.

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سيتميز Surface Duo 2 بشاشتين AMOLED بحجم 5.8 بوصة ودقة 1344 × 1892 مع طبقة من Gorilla Glass Victus، ومعدل تحديث عند 90 هرتز. عندما تكون الشاشتين مفتوحتين، فإنها تنشئ شاشة أكبر بحجم 8.3 بوصة بحجم الجهاز اللوحي.يأتي الجهاز مزود بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت مع تخزين بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.