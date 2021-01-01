آبل أصدرت iOS 15.6 و iPadOS 15.6 مع إصلاح أخطاء التخزين والمزيد



iPadOS 15.6 iPadOS 15.6

أصدرت آبل اليوم iOS 15.6 و iPadOS 15.6 ، وهو سادس تحديثات رئيسية لأنظمة التشغيل iOS 15 و iPadOS 15 التي تم إصدارها في البداية في سبتمبر 2021. يأتي iOS 15.6 و iPadOS 15.6 بعد حوالي شهرين من إطلاق iOS 15.5 و iPadOS 15.5.



نظرًا لأن آبل تنهي التطوير على نظامي التشغيل iOS 15 و ‌iPadOS 15‌ ، فإن تحديثات iOS 15.6 و iPadOS 15.6 صغيرة الحجم وتقدم عددًا قليلاً من الميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء.



يتضمن التحديث iOS 15.6 تحسينات وإصلاحات لبعض الأخطاء وتحديثات أمنية. وإصلاح مشكلة احتمال استمرار ظهور تنبيه في الإعدادات يشير إلى امتلاء مساحة تخزين الجهاز حتى لو كانت متوفرة. وإصلاح مشكلة قد تتسبب في بطء أجهزة برايل أو توقفها عن الاستجابة عند التنقل خلال النصوص في تطبيق البريد. وإصلاح مشكلة احتمال رجوع علامة التبويب في سفاري إلى صفحة ويب سابقة.

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يمكن تنزيل تحديثات iOS 15.6 و iPadOS 15.6 مجانًا ويتوفر البرنامج على جميع الأجهزة المؤهلة عبر الهواء في تطبيق الإعدادات. للوصول إلى البرنامج الجديد ، انتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.من المحتمل أن يكون iOS 15.6 و iPadOS 15.6 من آخر التحديثات لأنظمة التشغيل ‌iOS 15‌ و ‌iPadOS 15‌ حيث تركز آبل الآن على تحديثات iOS 16 و iPadOS 16 التي من المقرر إطلاقها هذا الخريف.