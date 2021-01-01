آبل أصدرت iOS 15.6 و iPadOS 15.6 مع إصلاح أخطاء التخزين والمزيد

أصدرت آبل اليوم iOS 15.6 و iPadOS 15.6 ، وهو سادس تحديثات رئيسية لأنظمة التشغيل iOS 15 و iPadOS 15 التي تم إصدارها في البداية في سبتمبر 2021. يأتي iOS 15.6 و iPadOS 15.6 بعد حوالي شهرين من إطلاق iOS 15.5 و iPadOS 15.5.
نظرًا لأن آبل تنهي التطوير على نظامي التشغيل iOS 15 و iPadOS 15 ، فإن تحديثات iOS 15.6 و iPadOS 15.6 صغيرة الحجم وتقدم عددًا قليلاً من الميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء.
يتضمن التحديث iOS 15.6 تحسينات وإصلاحات لبعض الأخطاء وتحديثات أمنية. وإصلاح مشكلة احتمال استمرار ظهور تنبيه في الإعدادات يشير إلى امتلاء مساحة تخزين الجهاز حتى لو كانت متوفرة. وإصلاح مشكلة قد تتسبب في بطء أجهزة برايل أو توقفها عن الاستجابة عند التنقل خلال النصوص في تطبيق البريد. وإصلاح مشكلة احتمال رجوع علامة التبويب في سفاري إلى صفحة ويب سابقة.
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