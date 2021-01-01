تطلق آبل macOS Monterey 12.5 مع إصلاح مشكلة تطبيق سفاري والمزيد

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macOS Monterey

أصدرت آبل اليوم macOS Monterey 12.5 ، وهو التحديث الرئيسي الخامس لنظام التشغيل ‌macOS Monterey‌ الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2021. يأتي تحديث ‌macOS Monterey‌ 12.5 بعد أكثر من شهرين من إطلاق macOS Monterey 12.4.

وفقًا لملاحظات إصدار آبل ، يضيف ‌macOS Monterey‌ 12.5 إصلاحًا للأخطاء لمشكلة علامة تبويب متصفح سفاري ويضيف خيار إعادة تشغيل لعبة رياضية مباشرة أو إيقافها مؤقتًا أو إرجاعها أو تقديمها سريعًا. ويتضمن macOS Monterey 12.5 تحسينات وإصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية.

يمكن تنزيل تحديث ‌‌‌‌‌‌macOS Monterey‌‌‌ 12.5 على جميع أجهزة Mac المؤهلة باستخدام قسم تحديث البرامج في تفضيلات النظام.

قد يكون macOS Monterey 12.5 أحد التحديثات الأخيرة لنظام التشغيل Monterey حيث تعمل آبل الآن على macOS Ventura ، إصدار الجيل التالي من macOS المقرر إطلاقه هذا الخريف.

المصدر: tech1new

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