آبل أصدرت watchOS 8.7 مع إصلاحات الأخطاء وتحسينات في الأداء

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صورة الخبر: watchOS 8.7
watchOS 8.7

أصدرت آبل اليوم watchOS 8.7 ، وهو التحديث الرئيسي السادس لنظام التشغيل watchOS 8 الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2021. ويأتي watchOS 8.6 بعد حوالي شهرين من إطلاق watchOS 8.6 ، وهو تحديث وسع وظائف تخطيط القلب إلى المكسيك.

وفقًا لملاحظات إصدار آبل ، لا توجد ميزات بارزة جديدة في تحديث watchOS 8.7. وبدلاً من ذلك ، يركز البرنامج على "التحسينات" السرية ، جنبًا إلى جنب مع إصلاحات الأخطاء والتحديثات الأمنية المهمة.

يمكن تنزيل watchOS ‌8.7 مجانًا من خلال تطبيق ساعة آبل المخصص على iPhone بالانتقال إلى عام> تحديث البرنامج. لتثبيت البرنامج الجديد ، يجب أن تحتوي ساعة آبل على بطارية بنسبة 50 في المائة على الأقل ، ويجب وضعها على شاحن ، ويجب أن تكون في نطاق ‌‌‌‌‌‌‌‌‌iPhone‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

إلى جانب iOS 15.6 و iPadOS 15.6 و macOS Monterey 12.5 و tvOS 15.6 ، أصدرت آبل اليوم تحديثًا جديدًا بحجم 15.6 لجهاز HomePod و HomePod mini. يعد تحديث HomePod 15.6 هو سادس تحديث رئيسي لبرنامج HomePod منذ إصدار الإصدار 15 ، ويأتي بعد حوالي شهرين من إطلاق برنامج HomePod 15.5.

المصدر: tech1new

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