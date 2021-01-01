آبل أصدرت watchOS 8.7 مع إصلاحات الأخطاء وتحسينات في الأداء

أصدرت آبل اليوم watchOS 8.7 ، وهو التحديث الرئيسي السادس لنظام التشغيل watchOS 8 الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2021. ويأتي watchOS 8.6 بعد حوالي شهرين من إطلاق watchOS 8.6 ، وهو تحديث وسع وظائف تخطيط القلب إلى المكسيك.
وفقًا لملاحظات إصدار آبل ، لا توجد ميزات بارزة جديدة في تحديث watchOS 8.7. وبدلاً من ذلك ، يركز البرنامج على "التحسينات" السرية ، جنبًا إلى جنب مع إصلاحات الأخطاء والتحديثات الأمنية المهمة.
يمكن تنزيل watchOS 8.7 مجانًا من خلال تطبيق ساعة آبل المخصص على iPhone بالانتقال إلى عام> تحديث البرنامج. لتثبيت البرنامج الجديد ، يجب أن تحتوي ساعة آبل على بطارية بنسبة 50 في المائة على الأقل ، ويجب وضعها على شاحن ، ويجب أن تكون في نطاق iPhone.
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