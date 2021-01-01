متاح رسميًا للجميع نقل بيانات واتساب من Android إلى iPhone



واتساب واتساب

يستخدم واتساب من قبل مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة وكذلك لإدارة الأعمال. بفضل الميزات الرائعة مثل واتساب الويب والمكالمات الصوتية والمرئية الجماعية وحتى المدفوعات ، يعد تطبيقًا مهمًا لكثير من الأشخاص.



لأطول فترة ، لم تكن هناك ميزة رسمية لنقل بيانات واتساب من Android إلى iPhone. كان عليك إما الاعتماد على تطبيقات الجهات الخارجية التي لا تعمل عادةً بشكل صحيح أو تبدأ من نقطة الصفر. أخيرًا ، أتاح تطبيق واتساب هذه الميزة للجميع.



كل ما تحتاجه الآن لنقل واتساب من Android إلى iPhone هو الإصدار 2.22.7.74 من التطبيق أو إصدار أحدث مثبتًا على جهاز يعمل بنظام Android 5.0 أو أعلى. يجب أن يكون لدى iPhone إصدار واتساب رقم 2.22.10.70 أو أعلى على جهاز يعمل بنظام iOS 5.5 أو أعلى.

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ثم يتم نقل البيانات بسهولة ببضع نقرات فقط. هناك تحذير واحد فقط. لن يتم نقل أي رسائل دفع وسجل المكالمات. كل شيء آخر ، بما في ذلك الدردشات والوسائط والمحادثات الجماعية ، سيتم نقله بسلاسة. قام واتساب بالفعل بتبسيط نقل البيانات من iPhone إلى جهاز Android. كان Galaxy Z Fold 3 في الواقع أول هاتف يحصل على هذه الميزة.قام واتساب بنشر دليل مفصل في مركز المساعدة الخاص به ويسرد جميع الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها لترحيل البيانات من Android إلى iPhone.