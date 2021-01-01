تعلن نيسان عن الجيل الجديد من إكس تريل في اليابان



نيسان نيسان

أطلقت نيسان الجيل الرابع والجديد من سيارتها الـSUV إكس تريل في اليابان.



توفر السيارة تصميم جديد كلياً وتقدم محركات مكهربة حصرياً. يأتي التصميم الخارجي بأسلوب V-Motion مع مصابيح رئيسية منخفضة ومصابيح نهارية متصل بالشبك ومسحوبة للجانبين. في الداخل توفر السيارة كونسول وسطي جديد مع شاشة قياس 12.3 إنش للنظام الترفيهي ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 إنش بالإضافة لبروجكتور أمامي قياس 10.8 إنش. وتتوفر السيارة بـ5 محركات قياسياً وحتى بـ7 مقاعد اختيارياً.



تشمل الميزات الأخرى نظام بوز الصوتي الفاخر مضبوط خصيصاً لإكس تريل، وتوفر فرش داخلي من الجلد ومجموعة السلامة نيسان Safety Assist 360 تشمل الكاميرات والرادار لمراقبة محيط السيارة، مع مجموعة أنظمة مساعدة سائق متقدمة عديدة ونظام القيادة ProPILOT من نيسان.

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تبدأ أسعار السيارة في اليابان مما يعادل 23,500 دولار (88,125 ريال سعودي) وتصل إلى 32,500 دولار (121,875 ريال سعودي) للفئة العليا.