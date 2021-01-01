مازيراتي فولجوريه تجسسياً بمحركات كهربائية وقوة +1,000 حصان

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صورة الخبر: مازيراتي فولجوريه
مازيراتي فولجوريه

تعمل مازيراتي على سيارتها الكوبيه الجديدة فولجوريه الكهربائية، والتي ستكون الأولى بمحركات كهربائية بالكامل في تاريخ الشركة.

عثر مصورون تجسسيون على السيارة اثناء اختباراتها على الحلية، ويمكن ملاحظة غطائها الأمامي الطويل والجنوط العصرية. وسبق أن قالت مازيراتي أنها ستكون رمزاً حقيقياً للعلامة التجارية من حيث الأداء والتصميم.

من المقرر أن توفر المحركات الكهربائية ما يصل لـ1,184 حصان مع تسارع 0-100 كم/س في أقل من 3 ثوان وسرعة قصوى تزيد عن 300 كم/س.

المصدر: سعودى شفت

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