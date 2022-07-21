أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21-7-2022..



أسعار الذهب أسعار الذهب

افتتحت محال الصاغة المحلية تعاملاتها الصباحية على انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 21-7-2022 بمحتلف المحافظات ، بالتزامن مع خسارة اوقية الذهب حوالى 20 دولار في تداولات البورصة العالمية للمعادن ليستمر المعدن الاصفر في مستوياته المتدنية عالميا وهي الاقل منذ قيام الحرب الروسية الاوكرانية



وخسر جرام الذهب نحو 10 جنيهات في تداولات اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 970 جنيها للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 980 جنيها بدون سعر المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وكل شركة مصنعه.



واستطلع موقع “المال” وفقا لبعض محال الصاغه أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 21-7-2022 في التقرير التالي :

قد يعجبك أيضا...

سعر جرام الذهب عيار 24 (1114 جنيها)وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم تراجع كبير ، ليسجل 1114 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.سعر جرام الذهب عيار 21 (970 جنيه)وانهار سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ على خلفية هبوط اوقية الذهب ليبلغ الجرام 970 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18 (830 جنيهًا)ووفقا لتجار الذهب فأن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 انخفض ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 830 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.سعر الجنيه الذهب اليوم (7760 جنيه)وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 80 جنيها من قيمته ليسجل نحو 7760 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.سعر أوقية الذهب عيار 24وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34534 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.114 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1691 دولار بعد هبوطها لادني مستوي في اربعه أشهر