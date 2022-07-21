أسعار العملات فى مصر اليوم الخميس 21-7-2022



اسعار العملات اسعار العملات

تبيانت أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 في بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب شاشات التداول اللحظية بفروع البنوك، وذلك وفقًا لرصد تقدمه بوابة “جريدة المال”، لقرائها بشكل يومي، ونقدم لكم بيانًا تفصيليًّا عن سعر صرف عدد من العملات وهي: “الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي”.



أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

سجلت متوسط أسعار العملات اليوم بحسب البنك المركزي مقابل الجنيه، كالآتي: الدولار الأمريكى? 18.87 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.



أما سعر اليورو فسجل 19.24 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني ?22.59 جنيه للشراء، و22.69 جنيه للبيع.

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سجلت أيضًا أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري، الآتي: الريال السعودى ?5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع.وسجل الدينار الكويتي 61.29 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتى 5.13 جنيه للشراء، و5.16 للبيع، وذلك بحسب البنك المركزي.سعر الدولار فى البنوك المصريةوصل سعر الدولار بالبنك الأهلي إلى 18.88 جنيه للشراء، و18.94 للبيع، وفي بنك مصر 18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع.دولاراتوفي البنك التجاري الدولي وصل الدولار لـ18.85 جنيه للشراء، و18.92 للبيع، ووصل بمصرف أبوظبي الإسلامي لـ18.96 جنيه للشراء و18.96 للبيع.سعر اليورو فى البنوك المصريةحقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.21 جنيه للشراء، و19.37 للبيع، وفي بنك مصر 19.21 جنيه للشراء، و19.37 للبيع.وسجل اليورو بالبنك التجاري الدولي 19.19 جنيه للشراء، و19.39 للبيع، وبمصرف أبوظبي الإسلامي وصل إلى 19.26 جنيه للشراء، و19.39 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصريوبحسب تحديث أسعار العملات اليوم سجل الجنيه الإسترليني 22.58 جنيه للشراء و22.73 للبيع بالبنك الأهلي، أما ببنك مصر فسجل 22.58 جنيه للشراء و22.73 للبيع.وفي بنك “CIB” سجل الجنيه الإسترليني 22.64 جنيه للشراء، و22.75 للبيع، وببنك أبوظبي الإسلامي وصل لـ22.64 جنيه للشراء، و22.75 للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةوفي البنك الأهلي وصل سعر الريال السعودي لـ5.02 جنيه للشراء، و5.03 للبيع، أما ببنك مصر فسجل 5.02 جنيه للشراء، و5.03 للبيع.وفي بنك “CIB” سجل الريال السعودي 5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع، وببنك أبوظبي الإسلامي سجل 5.03 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصريةأما سعر الدرهم الإماراتي فسجل 5.13 جنيه للشراء، و5.15 للبيع بالبنك الأهلي، وببنك مصر سجل 5.13 جنيه للشراء، و5.15 للبيع، وذلك بحسب تحديث أسعار العملات اليوم بالبنوك.ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي إلى 5.06 جنيه للشراء، و5.16 للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر 5.15 جنيه للشراء، و5.16 للبيع.سعر الدينار الكويتى في البنوك المصريةسجل الدينار الكويتي 59.07 جنيه للشراء، و61.63 للبيع في البنك الأهلي، وسجل 59.18 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع ببنك مصر.وفي بنك التجاري الدولي سجل الدينار الكويتي 58.65 جنيه للشراء، و64.51 للبيع، أما ببنك الإسكندرية فسجل 57.58 جنيه للشراء، و61.69 للبيع.