وزير التموين : بدء الأوكازيون الصيفي الإثنين 8 أغسطس



الأوكازيون الصيفي الأوكازيون الصيفي

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريا، ببدء موسم التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي) لعام 2022 اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 /8 /2022 ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعي.



وشمل القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.



ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

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كما وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بتسهيل الاجراءات لاصحاب المحل للمشاركة في الاوكازيون وشدد على ضرورة متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالاسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال بأن الهدف من الاوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات تتراوح من 25-50?? كما حدث العام الماضي.وأشار «كمال» إلى أن الاوكازيون اذا كان فرصة سانحة للمواطن فهو فرصة سانحة للتاجر أيضا الذي يستخدم الأوكازيون لاحداث رواج في تجارته ، مضيفا أنه كل عام يدخل في الاوكازيون سواء الشتوي او الصيفي ما يزيد عن 3500 محل.وأكد أن الأوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط، بل يشمل أيضا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية أيضًا.