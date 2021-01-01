سيارة طائرة مزودة بمحطات شحن مدمجة وعلاج ضوئي

كشفت هيونداي عن نموذج لما ستبدو عليه مفهوم السيارة الطائرة الجديد - مع التفاصيل الداخلية من مقاعد جلدية نباتية، وعلاج بالضوء، ومحطات شحن مدمجة.
ويمكن لشركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية، التي أنشأت شركة فرعية جديدة تسمى Supernal لتصميم الطائرة المستوحاة من الفراشات، أن تجعل السيارة الطائرة الجديدة، متاحة للجمهور في وقت مبكر من عام 2028.
وقد كشفت هيونداي عن مفهوم مقصورة السيارة الأولي EVTOL في معرض فارنبورو الدولي للطيران، وقالت هيونداي وسوبرنال سابقًا، إن سيارة الأجرة الطائرة S-A1 قيد الإنشاء هي "مركبة جوية شخصية" يمكنها حمل ما يصل إلى أربعة ركاب في رحلات عبر المدن.
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