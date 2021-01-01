سيارة طائرة مزودة بمحطات شحن مدمجة وعلاج ضوئي

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سيارة طائرة

كشفت هيونداي عن نموذج لما ستبدو عليه مفهوم السيارة الطائرة الجديد - مع التفاصيل الداخلية من مقاعد جلدية نباتية، وعلاج بالضوء، ومحطات شحن مدمجة.

ويمكن لشركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية، التي أنشأت شركة فرعية جديدة تسمى Supernal لتصميم الطائرة المستوحاة من الفراشات، أن تجعل السيارة الطائرة الجديدة، متاحة للجمهور في وقت مبكر من عام 2028.

وقد كشفت هيونداي عن مفهوم مقصورة السيارة الأولي EVTOL في معرض فارنبورو الدولي للطيران، وقالت هيونداي وسوبرنال سابقًا، إن سيارة الأجرة الطائرة S-A1 قيد الإنشاء هي "مركبة جوية شخصية" يمكنها حمل ما يصل إلى أربعة ركاب في رحلات عبر المدن.

وسيتم في البداية قيادة الطائرة التي تعمل بالكهرباء بالكامل، ولكن يمكن أن تطير بشكل مستقل في المستقبل، وعند هذه النقطة يمكن أن تزيد سعة الركاب إلى ستة.

ومن المتوقع أن تكون قادرة على الطيران لمسافة 60 ميلاً بسرعة تصل إلى 180 ميلاً في الساعة، بينما تطير بسرعة تصل إلى 2000 قدم.

وقد أخذ فريق من المهندسين والمصممين ورقة من كتاب صناعة السيارات لإنشاء مقصورة داخلية خفيفة الوزن، مصنوعة من البلاستيك الحراري المقوى، والجلد النباتي المتين، والنسيج البلاستيكي المعاد تدويره و "الأخشاب ذات المصادر المسؤولة" ، وفقًا لشركة هيونداي Hyundai.

كما وتتميز المقصورة أيضًا بمقاعد محددة هندسيًا - لتوفير بيئة تشبه الشرنقة للركاب - ووحدات تحكم للمقاعد قابلة للنشر تحاكي تلك التي تظهر في السيارات.


المصدر: بوابه اخبار اليوم

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