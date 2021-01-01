قرار من «جوجل» بتجميد عمليات التوظيف لمدة أسبوعين



جوجل جوجل

قررت شركة "جوجل" تجميد عمليات التوظيف لمدة أسبوعين، لمراجعة احتياجاتها من الموظفين.



جاء ذلك في رسالة إلكترونية بعثها برابهاكار راجافان النائب الأول لرئيس الشركة إلى العاملين بـ"جوجل" لإبلاغهم بالقرار، بحسب موقع "ذا فيرج" التقني.



وأشار الموقع التقني إلى أن هذا القرار يأتي بعد إعلان "جوجل" عن إبطاء عمليات التوظيف حتى نهاية العام الجاري، موضحا أن قرار تجميد التوظيف لن يؤثر على عروض العمل الحالية، لكن الشركة لن تقدم أي عروض جديدة للمتقدمين بعد الآن.

قد يعجبك أيضا...

ونقل "ذا فيرج" عن النائب الأول لرئيس الشركة قوله - في الرسالة - إن الشركة ستستغل مدة الأسبوعين في مراجعة احتياجاتها من الموظفين والمواءمة مع مجموعة جديدة من طلبات التوظيف ذات الأولوية للأشهر الثلاثة المقبلة.