قرار من «جوجل» بتجميد عمليات التوظيف لمدة أسبوعين

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › قرار من «جوجل» بتجميد عمليات التوظيف لمدة أسبوعين

صورة الخبر: جوجل
جوجل

قررت شركة "جوجل" تجميد عمليات التوظيف لمدة أسبوعين، لمراجعة احتياجاتها من الموظفين.

جاء ذلك في رسالة إلكترونية بعثها برابهاكار راجافان النائب الأول لرئيس الشركة إلى العاملين بـ"جوجل" لإبلاغهم بالقرار، بحسب موقع "ذا فيرج" التقني.

وأشار الموقع التقني إلى أن هذا القرار يأتي بعد إعلان "جوجل" عن إبطاء عمليات التوظيف حتى نهاية العام الجاري، موضحا أن قرار تجميد التوظيف لن يؤثر على عروض العمل الحالية، لكن الشركة لن تقدم أي عروض جديدة للمتقدمين بعد الآن.

ونقل "ذا فيرج" عن النائب الأول لرئيس الشركة قوله - في الرسالة - إن الشركة ستستغل مدة الأسبوعين في مراجعة احتياجاتها من الموظفين والمواءمة مع مجموعة جديدة من طلبات التوظيف ذات الأولوية للأشهر الثلاثة المقبلة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قرار من «جوجل» بتجميد عمليات التوظيف لمدة أسبوعين

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
99755

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager