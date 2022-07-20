يتفقد وزير الإسكان تطوير مثلث ماسبيرو



وزير الإسكان وزير الإسكان

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" بمحافظة القاهرة، رفقة مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



جاء ذلك عقب تفقده لمشروع "تطوير منطقة سور مجرى العيون".



وأكد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، لأنه سيكون من العلامات المميزة بمحافظة القاهرة، مشددا على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ.

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وأشار الوزير إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، لمشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، والذي يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جار أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 شقق سكنية، وفيلتين متميزتين، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثاني، تحتوي علي أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي علي أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.