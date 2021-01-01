تسجيل أول إصابة في الصين..طاعون الموت الأسود يرعب العالم..

آخر الأخباراخبار منوعة › تسجيل أول إصابة في الصين..طاعون الموت الأسود يرعب العالم..

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طاعون الدبلي «الموت الأسود»، عبارة عن مرض ناتج عن إصابة بكتيرية قوية معدية تسمى «يرسينية» تعيش في بعض الحيوانات، خاصة القوارض، والبراغيت، وتتسبب في الوفاة.

كما يعتبر واحدا من أكثر الأمراض انتشارا في التاريخ خلال العصور القديمة، حيث تسبب في مقتل نحو 50 مليون شخص في أكبر 3 قارات بالعالم، وهي أفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك خلال القرن الرابع عشر، وأودى بحياة خمس عدد سكان لندن في عام 1665، في حين لقي أكثر من 12 مليون شخص مصرعهم بسبب المرض في الصين والهند، في القرن التاسع عشر.

وبحسب تقارير مقر الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في منطقة نينجشيا، فإنّه فور التأكد من إصابة الشخص المصاب بمرض الطاعون الدبلي «الموت الأسود»، أصدرت منطقة نينغشيا تعليمات وتحذيرات طارئة من المرحلة الرابعة للوقاية من المرض والسيطرة عليه، وذلك بداية من الساعة 11 مساء يوم الثلاثاء، مطالبة السلطات المختصة ببذل الجهود لرعاية المريض بشكل كامل، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية والسيطرة على المرض قبل انتشاره بشكل سريع.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل الصين أول إصابة بطاعون الدبلي في منطقة نينغشيا، ترى ما هو هذا الطاعون المرعب المعروف باسم «الموت الأسود».

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تسجيل أول إصابة في الصين..طاعون الموت الأسود يرعب العالم..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96152

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager