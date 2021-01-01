تفتيح وتنظيف وعلاج حب الشباب وصفات طبيعية من القهوة للعناية بالبشرة..

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صورة الخبر: القهوة
القهوة

تحتوى القهوة على مضادات الأكسدة وحمض الكافيين، الذى يساعد على تقشير البشرة وإشراقها وتغذيتها وإبطاء علامات الشيخوخة، لذلك تستخدمها الكثيرات فى العناية ببشرتهن، ولهذا نستعرض فى التقرير، وصفات طبيعية للعناية بالبشرة من القهوة من خلال اتباع عدة خطوات، وفقاً لما ذكره موقع "bebeautiful".



وصفات طبيعية من القهوة للعناية بالبشرة

وصفة القهوة والعسل لتفتيح البشرة
تساعد القهوة فى التخلص من خلايا الجلد الميتة وتعمل على تفتيح البشرة، ومن ناحية أخرى يساعد العسل على ترطيب البشرة، من خلال تحضير ملعقتين كبيرتين من البن المطحون مع ملعقة كبيرة من العسل، ثم مزج المكونات معاً لعمل عجينة ووضعها على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر وترطيب البشرة، مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.



وصفة البن وقرع العسل لنضارة البشرة
إذا كانت البشرة باهتة، هذا القناع يساعد على تجديد نضارة البشرة وتعزيز الكولاجين، بالإضافة للتخلص من علامات الشيخوخة المبكرة من خلال تحضير ملعقتين كبيرتين من مسحوق القهوة الناعم، مع نصف كوب من قرع العسل المهروس، وخلط الاثنين معاً مع إضافة ماء الورد، ثم وضع القناع على الوجه لمدة 20 دقيقة وغسل الوجه بالماء مع استخدام مرطب، مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.



وصفة البن والزبادى لعلاج حب الشباب
يساعد هذا القناع فى التخلص من حب الشباب، وإزالة الدهون الزائدة من الوجه، وعلاج إنسداد المسام، وتقليل الإلتهاب، من خلال تحضير ملعقتين كبيرتين من مسحوق البن المطحون، مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي، ونصف ملعقة صغيرة من الكركم وخلطهم معاً لعمل عجينة ووضعها على الوجه وتركها لمدة 10 دقائق، مع تكرار الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع ثم غسل الوجه وترطيبه.


وصفة القهوة والحليب لتنظيف البشرة
تساعد هذه الوصفة فى تنظيف البشرة وعلاج العيون المنتفخة من خلال تحضير ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة مع ملعقة ونصف من الحليب الخام، ثم مزج المكونات معاً ووضعها على الوجه لمدة 15 دقيقة، مع التدليك بلطف ثم غسل الوجه بالماء ووضع مرطب مع تكرار الوصفة مرتين فى الأسبوع.

المصدر: اليوم السابع

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