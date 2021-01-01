منع السباحة بالشواطئ دون منقذين في مطروح



مرسى مطروح مرسى مطروح



حذر مجلس مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، من ممارسة السباحة ببعض الشواطئ المفتوحة بكورنيش الأُبيض، بسبب عدم وجود منقذين وعدم استقرار حالة البحر.



ممنوع نزول الشاطئ بدون منقذين

و حذر مجلس المدينة من النزول في الشواطئ التي لا يوجد بها أفراد إنقاذ للتعامل مع حالات الغرق مما يعرض حياة ما يحاول نزول البحر في فترة النوات للخطر، علما بأن المزارات السياحية مثل حمام كليوباترا وصخرة ليلي مراد غير مصرح بها بممارسة السباحة فبالتالي لن تجد أفراد إنقاذ متواجدين.



أسعار الشماسي والدخول

وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح بأن شواطئ المدينة تستقبل روداها بتذاكر دخول بأسعار رمزية وهناك شواطئ مجانية، وتم تحديد سعر الشمسية و4 كراسي بقيمة 120 جنيها وفي تلك الشواطئ، ويسمح للمصطافين بدخول كل ما يحتاجه من مأكولات والعاب شاطئية بدون رسوم.

قد يعجبك أيضا...

إقبال كبير على الشواطئوأكد جاب الله بأن الشواطئ تشهد إقبالا كبيرا من المصطافين بفضل حسن المعاملة من شباب مطروح اتجاه الضيوف والزائرين ورواد الشواطئ، وذلك يدل علي وعي مستأجري الشواطئ بأهمية الموسم الصيفي السياحي بالنسبة لسكان المدينة، فهم خير سفراء للمحافظة.رفع تقرير يوميا لحالات الغرقوأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح بأن مسئولي مجلس المدينة وشركة الإنقاذ يتابعون الحالة العامة للشواطئ ويقومون بإنقاذ حالات الغرق، ورفع تقارير يومية عن أسماء الحالات بالتوقيت والتاريخ واسم الشاطئ والمنقذ وذلك في شواطئ " المروة، العروس، الأصيل، اللؤلؤة، الزمردة بالأبيض - الليدو - النخيل أ، ب - روميل - مينا الحشيش - علم الروم - البسنت - مطروح العام.فيما حذر مدينة مرسى مطروح اليوم الأربعاء من ممارسة السباحة ببعض الشواطئ المفتوحة بكورنيش الأبيض بسبب عدم استقرار حالة البحر وارتفاع الأمواج طبقا لنشرة الأرصاد الجوية، وتناشد رئاسة المركز بالالتزام بالتعليمات لعدم استقرار حالة البحر، وعلي الجميع الاستجابة السريعة بعدم نزول الشواطئ المعلن عنها حفاظًا على أرواح رواد الشواطئ.إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق إسكندرية مطروح الساحليوتتابع لجنة الشواطئ برئاسة رئيس مدينة مرسي مطروح، وقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بالصفحة الرسمية للمدينة.