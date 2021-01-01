عادات خاطئة تؤدي للإصابة بالعمى



ضعف البصر ضعف البصر



قال مجموعة من الخبراء الصحيين، إنه يمكن أن تزيد العادات اليومية من خطر ضعف صحة العين، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على نوعية حياة الإنسان، وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي إلى العمى، مشيرين إلى أن العديد من العادات الصحية المختلفة يمكن أن تسبب أو تساهم في ضعف البصر.



الأسباب الأكثر شيوعًا للعمى في جميع أنحاء العالم

ووفقًا للاتحاد الوطني للمكفوفين في الولايات المتحدة، تشير التقديرات إلى أنه يتأثر أكثر من 7 ملايين شخص في الولايات المتحدة بالعمى أو فقدان البصر، ومن بين هؤلاء السبعة ملايين شخص، يقدر أن ما يقرب من 3.5 مليون مصاب بالعمى تمامًا، في حين أن 3.5 مليون آخرين لديهم بعض البصر.



حسب موقع eatthis، فإن المواد الكيميائية المتطايرة تساعد في حروق شديدة على سطح العين، بينما يمكن أن يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى تلف شبكية العين بمرور الوقت، ويفضل ارتداء نظارات السلامة أو النظارات الواقية عند العمل مع المواد الكيميائية الخطرة.

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فرك العيون يؤدى إلي إتلاف الأنسجة الرخوة حول العينوأفاد الدكتور تومي ميتشل، الطبيب الأمريكي المعتمد، أن العيون من أكثر الأعضاء حساسية في الجسم، ويمكن أن يؤدي فركها إلى إتلاف الأنسجة الرخوة حول العين، حيث توصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون بأن يتجنب الناس فرك عيونهم، لأنه يمكن أن يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه.التدخينوأوضح ميتشل أن التدخين سبب رئيسي للوفاة والأمراض التي يمكن الوقاية منها في الولايات المتحدة، وآثاره بعيدة المدى، بالإضافة إلى التسبب في السرطان وغيره من المشاكل الصحية الخطيرة، حيث يساهم التدخين أيضًا في فقدان البصر، وقد أظهرت الدراسات أظهرت أن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر بأربع مرات من غير المدخنين.التعرض للأشعة فوق البنفسجيةوفقًا للدكتور ميتشل، يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية إلى العديد من مشاكل العين، بما في ذلك العمى، ويعد الضمور البقعي هو الشكل الأكثر شيوعًا للعمى الناتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وتشمل أعراض التنكس البقعي رؤية ضبابية أو مشوهة وصعوبة في القراءة أو التعرف على الوجوه.سوء التغذيةيقول الدكتور ميتشل: إن سوء التغذية سبب مهم للعمى في جميع أنحاء العالم، حيث أن نقص بعض الفيتامينات والمعادن يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة في العين، بما في ذلك جفاف العين وإعتام عدسة العين والزرق ونقص فيتامين (أ) هو السبب الرئيسي للعمى الذي يمكن الوقاية منه لدى الأطفال ويمكن أن يسبب العمى الليلي لدى البالغين.شرب الكثير من الكحول يمكن أن يؤدي إلى العمىيوضح الدكتور ميتشل أن تعاطي الكحول يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك تلف الكبد والسرطان وأمراض القلب، حيث يمنع الكحول إنتاج فيتامين أ في الجسم كما يؤدي الكحول إلى تلف العصب البصري الذي يحمل إشارات من العين إلى الدماغ يمكن أن يتسبب هذا الضرر في فقدان البصر بشكل لا رجعة فيه.