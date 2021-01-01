تسريبات.. خسارة محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في إفريقيا



محمد صلاح محمد صلاح

تسريبات صادمة كشفت عن نتائج غير مرضية للمصريين ومحبي النجم العالمي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.



التسريبات كشفت عن فوز السنغالي ساديو ماني المنتقل حديثًا إلى صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني بالجائزة، استنادًا إلى بعض الأسباب التي رجحت كفته عن كفة النجم المصري محمد صلاح.



وخسر محمد صلاح الجائزة لأسباب تتعلق بنتائج البطولات التي شارك فيها، دون النظر للانجازات الفردية التي حققها محمد صلاح.

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انجازات حققها محمد صلاحفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي "PFA" للمرة الثانية في تاريخه بعد أن فاز بها عام 2018.كما حقق محمد صلاح ألقاب فردية أخرى خلال الموسم حيث فاز بجائزة اللاعب الأفضل في الموسم في فريق ليفربول.وفاز محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة، وذلك بالمناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون.كما ساهم محمد صلاح مع فريقه في المنافسة على بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا حتى الوهلة الأخيرة، ونجح في الفوز مع ليفربول بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.وخلال الموسم، شارك محمد صلاح في 51 مباراة مع فريق ليفربول، سجل من خلالها 31 هدفًا، فيما قدم 16 تمريرة حاسمة، ليكون صانع الألعاب الأفضل في الدوري الإنجليزي.أسباب خسارة صلاح جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لصالح مانيووفقًا للتسريبات التي تحدثت عنها تقارير صحفية عدة، فإن محمد صلاح خسر جائزة الكاف لصالح ساديو ماني.وتكمن أسباب خسارة محمد صلاح للكرة الذهبية في إفريقيا، بسبب عدم تحقيق أي نتائج على المستوى الدولي مع منتخب مصر.وخسر منتخب مصر بقيادة محمد صلاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لصالح منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني.كما خسر منتخب مصر أمام السنغال أيضًا فرصة الوصول لكأس العالم، بينما نجح ماني في قيادة السنغال لمونديال قطر 2022.وعلى مستوى الفرق، حصل محمد صلاح على نفس البطولات التس حصل عليها ساديو ماني باعتبار أن اللاعبين كانا يلعبان في فريق واحد.كل ما تريد معرفته عن حفل أفضل لاعب إفريقي 2021ينظم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” غدا الخميس بالمغرب حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء خلال موسم 2021/2022 .وأصدر كاف بيانًا رسميًا يؤكد من خلاله إقامة حفل الجوائز هذا العام في المغرب وتكريم المتفوقين في قارة إفريقيا يوم 21 يوليو الجاري كتقييم لفترة ما بين سبتمبر 2021 إلى يونيو 2022.وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن هناك جائزة جديدة سيتم إصدارها في تلك النسخة وهي مخصصة لأفضل لاعبة في العام في مسابقات الأندية.وكان حفل الجوائز الأخير في بداية 2020 عن عام 2019 قد أقيم في الغردقة، وفاز ساديو ماني بالجائزة كأفضل لاعب في إفريقيا.وتشمل الجوائز كالتالي:.- أفضل لاعب في إفريقيا رجال وسيدات، وأفضل لاعب في إفريقيا للأندية رجال وسيدات أيضاً، وأفضل لاعب شاب في إفريقيا، وأفضل منتخب ومدرب ونادي وهدف في إفريقيا.