طريقة عمل الطعمية فى المنزل زي المحلات

تعد الطعمية من الأكلات الأساسية التى يتناولها المصريون خاصة على وجبة الإفطار فمذاقها مميز وشهى وتعطى الجسم قوة وطاقة.
نقدم لكم طريقة عمل الطعمية فى المنزل للشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الفول والطعمية:
فول مدشوش منقوع ساعتين فى ماء دافئ.
بصلة خضراء مفرومة.
ثوم.
كرفس.
شبت.
بقدونس.
كزبرة.
2 بيضة.
بيكربوناتو.
زيت قلي.
سمسم.
ملح.
كمون.
كزبرة ناشفة.
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