طريقة عمل الطعمية فى المنزل زي المحلات

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طريقة عمل الطعمية


تعد الطعمية من الأكلات الأساسية التى يتناولها المصريون خاصة على وجبة الإفطار فمذاقها مميز وشهى وتعطى الجسم قوة وطاقة.

نقدم لكم طريقة عمل الطعمية فى المنزل للشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.


مقادير الفول والطعمية:
فول مدشوش منقوع ساعتين فى ماء دافئ.
بصلة خضراء مفرومة.
ثوم.
كرفس.
شبت.
بقدونس.
كزبرة.
2 بيضة.
بيكربوناتو.
زيت قلي.
سمسم.
ملح.
كمون.
كزبرة ناشفة.

طريقة عمل الطعمية:
اطحني الفول المدشوش فى الكبة مع البصل الأخضر والكرفس و الثوم والخضرة والكمون حتى تتكون عجينة متجانسة.

أضيفى البيض واستمرى فى الخلط حتى يصبح القوام ناعما وأضيفى البيكربوناتو لها وتقلب جيدا
ضعي العجين فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ثم اضيفي لها السمسم والكمون والكزبرة.

سخني طاسة بها زيت غزير وشكلي أقراص الطعمية بالحجم المناسب لك ثم تغمس فى خليط السمسم بالتوابل واقلي الطعمية فيه وتقدم ساخنة.

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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