طريقة خارقة لحرق دهون الجسم للأبد



لتوديع دهون البطن العنيدة إليك 4 مشروبات سريعة المفعول تساعد على حرق الدهون وطرد السموم من الجسم بسرعة لن تتوقعينها ولكن كل ما عليك هو اتباع نظام غذائي متوازن بجانبها و ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا .



1-ماء دافئ مع الكمون والعسل

يعد الليمون غني بمضادات الأكسدة فعندما تقوم بعصر نصف ليمونة في ماء دافئ ، تحصل على كوب مليء بمضادات الأكسدة وألياف البكتين التي لا تساعد فقط في حرق الدهون ولكن أيضًا تطرد السموم من الجسم فقط ويمكن تناوله على معدة فارغة قبل الإفطار بـ 20 دقيقة على الأقل للحصول على أفضل النتائج.



تعد مكونات هذا المشروب فعالة فهي منخفضة السعرات الحرارية وله خصائص للتخلص من السموم وتنظيم مستويات السكر في الدم في الجسم ، ومحاربة الكوليسترول السيئ وتحسين التمثيل الغذائي والحصول على أفضل النتائج ، يمكنك إضافة هذا المشروب إلى نظامك الغذائي اليومي 2-3 مرات في اليوم بعد الوجبات.

قد يعجبك أيضا...

لصنع ماء الكمون ، تحتاج إلى نقع ملعقة صغيرة من الجيرة في كوب من الماء طوال الليل ، وتغليها في الصباح وتناولها وهي ساخنة أو يمكنك أيضًا غلي الكمون في الماء لمدة 10 إلى 15 دقيقة وتصفيتها وشربها إذا نسيت نقعها في الليل.أسرع رجيم للتخسيس وإنقاص الوزن قبل عيد الفطر .. 5 مشروبات تساعد على حرق الدهون والحصول على القوام المثالي.. نصائح للحفاظ على اللياقة البدنية2-ماء الشمريعالج الشمر عسر الهضم وانتفاخ المعدة فهو من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن والألياف ، والتي تساهم في فقدان الدهون.تساعدك الألياف على البقاء ممتلئًا لفترة أطول ، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي وإزالة السموم من الجسم ويفضل تناول ماء الشمر بانتظام لحرق الدهون.على عكس الكمون ، لا داعي لغلي ماء الشمر فقط يمكن نقع ملعقة صغيرة من الشمر في الماء الساخن طوال الليل ، وتناوله أول شيء في الصباح دون الحاجة إلى إعادة تسخينه أو يمكنك الحصول عليها بطريقة أخرى أيضًا للحصول على أفضل النتائج ، يمكنك تناوله مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.3- ماء القرفةيمكنك أيضًا حرق دهون البطن العنيدة مع مشروب الصباح السحري المكون من القرفة والماء ويعد هذا هو السبب في أن الكثير من الناس يتناولون القرفة كمشروب صباحيفهو يعزز عملية التمثيل الغذائي ويحافظ على مستويات الأنسولين تحت السيطرة ويمكنك استخدام أعواد القرفة الكاملة أو مسحوق القرفة لهذه الوصفة.اغلي كوبًا من الماء لمدة 10 دقائق بعود القرفة أو رشة من مسحوق القرفة و اتركه يبرد لفترة حتى يصبح فاترًاأضف العسل إليه وتناوله على معدة فارغة و يمكنك أيضًا تناوله بين الوجبات وفي الليل قبل النوم حتى يحرق جسمك الدهون حتى أثناء نومك.4- ماء الزنجبيليساعد الزنجبيل في حرق دهون البطن فهو يحتوي على نسبة عالية من مركبين يسمى zingerone و shogaols يؤديان إلى حرق دهون البطن العنيدة عند تناوله بانتظام. .يمكنك أيضًا إضافة الزنجبيل إلى شاي الصباح المعتاد أو غمس كيس من شاي الزنجبيل في الماء المغلي. تأكد من عدم إضافة أي سكر إليها ، إذا كنت تريد أفضل النتائج من هذا المشروب.