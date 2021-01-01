

للعناية بالبشرة للرجال للعناية بالبشرة للرجال



جمال الرجال، لا يجذب الانتباه فقط إلى اختياره للملابس، ولكن أيضًا نحو وجوهه الأنيقة لسنوات، ظل الرجال يستعدون بشكل بسيط للغاية وتجاهلوا ذلك أيضًا.



روتين سهل 5 خطوات للعناية بالبشرة للرجال

كشف موقع هيلثي عن دليل سريع ومفيد لأفضل روتين للعناية بالبشرة للرجال، وكيفية القيام بذلك بتخصيص.



الخطوة الأولة: غسول الوجه

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استخدام منظف للوجه يساعد على تنظيف البشرة من الزيوت الزائدة والملوثات والأوساخ، نظرًا لأن مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال أعلى ، فإن الرجال ينتجون الكثير من الزهم ثم ينتقل الزهم الزائد إلى انسداد المسام مما يؤدي إلى مشاكل جلدية أسوأ، استخدم منظفًا يناسب نوع بشرتك.تأكد من أنه يأتي مع مكونات مرطبة إذا كانت بشرتك جافة، إذا كانت بشرتك دهنية ، استخدم منظفًا يحتوي على مكونات تتحكم في الزيت مثل حمض الساليسيليك، تأكد من غسل وجهك مرتين يوميًا.الخطوة الثانية: التقشيرعن طريق تقشير بشرتك ، يمكنك إزالة خلايا الجلد الميتة التي تسد المسام وتسبب الرؤوس السوداء وتبهت بشرتك.اختر مقشرًا خفيفًا للوجه بدلًا من المكافئ الكاشطة لورق الصنفرة لتجنب الإفراط في التقشير.الخطوة 3: ترطيب الجسمسيؤدي إضافة المرطب بعناية إلى نظامك الطبيعي للعناية بالبشرة إلى الحفاظ على بشرتك من الجفاف ، ويساعد على الاحتفاظ بالرطوبة ، ويحافظ بشكل عام على بشرتك صحية.الخطوة 4: كريم العينكريم العين هو صندوق أدوات روتين العناية ببشرة الرجل: يسهل حمله ويمكنه إصلاح الكثير من الأشياء من الهالات السوداء إلى العيون المنتفخة ، يمكن أن يؤدي استخدام كريم العين إلى إبقاء الجلد حول عينيك منتعشًا ومرطبًا جيدًا كريم العين لشد البشرة.الخطوة الخامسة: عامل الحماية من الشمسالخطوة الأخيرة في روتين العناية ببشرة الرجال هي الحماية من أشعة الشمس. إلا إذا كنت تعتقد أنه يمكنك محاربة الشمس لا يستخدم معظم الرجال كريمًا واقٍ من الشمس لنفس سبب استخدام المرطبأختار كريم حماية البشرة من السمش فهو يحتوي على فيتامين C ، خفيف الوزن ، لا يضيء البشرة الباهتة فحسب ، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل شيخوخة الصور ، وتقليل البقع الداكنة وفرط التصبغ كما يحمي الجلد من الشيخوخة .