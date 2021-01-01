طريقة عمل حمام كداب بمذاق مميز



طريقة عمل حمام كداب طريقة عمل حمام كداب



تعد أكلة حمام كداب من الأكلات الشهية المميزة حيث أنها من الأطباق غير التقليدية التى تمتلك مذاقا شهيا وطيبا.



نقدم لكم طريقة عمل حمام كداب بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير حمام كداب

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أوراك دجاج فيليهأرزبصلحبهانورق لورابهاراتصلصة طماطمطماطمسمنة أو زيتملحفلفل أسود محونطريقة عمل حمام كداب:* حمري البصل فى الزيت على النار وأضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات وورق اللورا والحبهان* أضيفي الأرز وقطع الطماطم والبصل ويقلب كل الخليط ثم الماء ويقلب الخليط ويغطى ويترك حتى النضج* ادهني الحمام الكداب بالزيت والصلصة والملح والفلفل وتوضع صينية حمام كداب فى الفرن حتى ينضج ويقدم مع الأرز وبالهنا والشفا.