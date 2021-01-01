رسمياً أكدت سامسونج أن حدث Unpacked القادم سيعقد في 10 أغسطس 2022

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صورة الخبر: سامسونج
سامسونج

أخيرًا ، وصلت الدعوة الرسمية لحدث شركة سامسونج Galaxy Unpacked في أغسطس 2022. في غرفة الأخبار الرسمية ، أكدت سامسونج أن حدث Unpacked القادم سيعقد في 10 أغسطس 2022. أعلنت الشركة أنه يمكن للأشخاص المهتمين مشاهدة حدث Unpacked 2022 مباشرةً على غرفة أخبار سامسونج و Samsung.com وقناة سامسونج على يوتيوب بدءًا من 9:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي حوالي الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية.

تم تسريب معلومات الحدث بالفعل منذ يومين ، لذا فهي ليست مفاجأة كبيرة ، وكانت مجرد مسألة وقت بالنسبة لشركة سامسونج للتقدم وجعلها رسمية. ليس هذا فقط ، ولكن لدينا أيضًا جميع المعلومات تقريبًا حول الأجهزة التي تخطط سامسونج لعرضها خلال الحدث.

ستطلق سامسونج هواتف جديدة قابلة للطي ، وهي Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4. وهذه بعض من أكثر الأجهزة المنتظرة لهذا العام حيث يتطلع الناس إلى جميع التغييرات التي أدخلتها سامسونج في Galaxy Z Fold 4 و Flip 4 مقارنة بأجهزة الجيل السابق.

أكدت سامسونج رسمياً أن حدث Unpacked القادم سيعقد في 10 أغسطس 2022

من المحتمل أيضًا أن تظهر ساعات Galaxy Watch 5 و Galaxy Watch 5 Pro لأول مرة خلال نفس الحدث. هذه المرة ، لا يوجد إصدار كلاسيكي للساعة الذكية ، وقد تم تغيير المصطلحات إلى Pro. يمكن أيضًا أن تظهر سماعة Galaxy Buds Pro 2 مع ANC وجودة صوت أفضل أثناء الحدث.

حدث Unpacked هو الحدث الثاني لهذا العام (الأول هو الحدث الذي طرحت فيه سامسونج سلسلة Galaxy S22 في وقت سابق من هذا العام) ، لدينا الكثير لنتطلع إليه.

المصدر: tech1new

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