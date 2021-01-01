إصدار التحديث الأمني لشهر يوليو 2022 لأجهزة Galaxy M53 و Galaxy M62



Galaxy M62 Galaxy M62

بينما تعمل سامسونج في حدث أغسطس Unpacked حيث ستكشف عن منتجات جديدة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات ، فإنها لا تتراخى عندما يتعلق الأمر بدعم الأجهزة الحالية. تم إصدار تحديث يوليو 2022 للعديد من أجهزة Galaxy بالفعل ، ويتم طرحه الآن لهاتفين من سلسلة Galaxy M في أسواق محددة.



يتلقى كل من Galaxy M53 5G و Galaxy M62 تحديثًا للبرنامج في بلدان مثل البرازيل وروسيا. إصدار البرنامج الثابت الجديد لـ Galaxy M53 5G هو M536BXXU1AVG1 بينما يتم رفع رقم الإصدار على Galaxy M62 إلى M625FXXU2BVG1. يقتصر طرح هذه التحديثات على عدد قليل من البلدان في الوقت الحالي ، لكننا نتوقع أن يتغير ذلك قريبًا.



تأتي تحديثات كلا الجهازين مع تصحيح الأمان لشهر يوليو 2022. وفقًا لإصدارات البرامج الثابتة ، يجب أن تكون هناك بعض التغييرات الأخرى أيضًا ، لكننا لا ندرك ما هي عليه في الوقت الحالي. ربما لا يوجد شيء يثير الحماس ، حيث من المحتمل أن تتمسك سامسونج بالأشياء الكبيرة لتحديث أندرويد 13 ، والتي سيكون كل من Galaxy M53 5G و Galaxy M62 مؤهلين له.

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يمكنك محاولة تشغيل تحديث شهر يوليو يدويًا من خلال إعدادات هاتفك > قائمة تحديث البرامج ، كما ذكرنا سابقًا ، يتم الطرح في عدد صغير من البلدان في الوقت الحالي ، لذلك لا تقلق إذا لم يكن التحديث متاحًا لك حتى الآن.