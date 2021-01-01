تعلن كوالكوم رسمياً عن رقاقة Snapdragon W5 ورقاقة W5+ Gen 1

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أعلنت شركة كوالكوم رسمياً عن جيل جديد من المعالجات المخصصة للأجهزة القابلة للإرتداء والتي تشمل رقاقة Snapdragon W5 ورقاقة W5+ Gen 1.



كشفت كوالكوم عن رقاقات Snapdragon W5 وW5+ Gen 1 الجديدة التي ترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر، وتدعم الرقاقات آداء مضاعف مع إستهلاك أقل للطاقة يصل إلى نصف الطاقة المستهلكة في معالج Snapdragon Wear 4100 Plus.



كما تدعم رقاقة W5+ عمر أطول للبطارية بنسبة 50%، ويشغل المعالج مساحة أقل بنسبة 30% من الجيل السابق.

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أيضاً تعاونت Qualcomm مع جوجل لتحسين آداء المعالج مع نظام Wear OS، ويختلف معالج Snapdragon W5 عن W5+ Gen 1 في معالج AON المساعد الذي يدعم إصدار Pro، حيث لا تتطلب رقاقة Snapdragon W5 Gen 1 قدرة إضافية في الطاقة لذا لا تتضمن معالج AON المساعد.وتتضمن رقاقة W5+ Gen 1 عدد 4 من أنوية Cortex A53 مع نواة Cortex M55 بسرعة 250 MHz، وتضم كرت شاشة A702 بسرعة 1 GHz، وتدعم ذاكرة LPDDR4 تصل إلى سعة 2133 Mhz، مع دعم التعلم الآلي بدعم من U55.من جانب أخر تأتي رقاقة W5+ Gen 1 بمعالج AON المساعد الذي يعمل على آداء بعض المهام في الخلفية لتوفير إستهلاك الطاقة.كما يدعم المعالج المساعد أيضاً خاصية always on في الشاشة، ويدعم أيضاً أجهزة الإستشعار، ويرتكز المعالج على دقة تصنيع 22 نانومتر، ويدعم معالج W5+ Gen 1 الآن معالجة الصوتيات، وتشغيل الصوتيات، والإشعارات.أيضاً تعمل شريحة AON على دعم تقنية البلوتوث 5.3، وWi-Fi، و GNSS، والأنماط الجديدة مثل “النوم العميق” وHibernate، مع نمط توفير الطاقة.يذكر أن Mobvoi و Oppo هما أول الشركات المستخدمة للجيل الجديد من معالجات كوالكوم ، كما تؤكد الشركة على أنها تدعم حتى 25 إصدار من الساعات التي تطور في الوقت الراهن.