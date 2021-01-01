الإعلان الرسمي عن هواتف iQOO 10 وiQOO 10 Pro بقدرة شحن 200W



وiQOO 10 Pro وiQOO 10 Pro

انطلق حدث Vivo رسمياً اليوم لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف iQOO التي تتضمن iQOO 10 وiQOO 10 Pro بقدرة شحن 200W.



قدمت علامة iQOO التجارية اليوم للأسواق هاتف iQOO 10 Pro وهو أول الإصدارات المميزة بدعم تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 200W، بينما يأتي iQOO 10 بميزة الشحن السريع بقدرة 120W.



هاتف iQOO 10 Pro

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يتميز iQOO 10 Pro بشاشة E5 AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1440 في 3200 بيكسل، كما تدعم الشاشة تقنية LTPO 3.0، أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث متغير يصل إلى 120Hz، وتدرج لوني من DCI-P3 بنسبة 100%.كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة OriginOS.من جانب أخر يأتي هاتف iQOO 10 Pro بقدرة بطارية 4700 mAh، وتقدم iQOO وحدة الشحن في صندوق الهاتف كما يضم الهاتف منافذ USB-C ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 200W، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.كما يدعم رقاقة Snapdragon 8+ Gen 1 معالج مساعد vivo V1+، الذي يستهدف تعزيز سرعة الإطارات في الألعاب، دون أن ترتفع درجة الحرارة أو إستهلاك الطاقة، من جانب أخر تدعم الشريحة معالجة الصور بكفاءة أعلى.وفي إعدادات الكاميرة يضم الهاتف مستشعر GN5 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/1.56، وحجم بيكسل 1.0µm ويدعم المستشعر تثبيت gimbal، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 8K.ويأتي مستشعر telephoto بدقة 14.6 ميجا بيكسل لدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، وبعد بؤري 69مم، مع دعم التثبيت البصري، ويأتي مستشعر أخر بدقة 50ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع 150 درجة، بينما تأتي كاميرة السليفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G، و Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.3، وتقنية aptX Adaptive، و LDAC، ومنفذ USB-C بسرعة 2.0.يذكر أن هاتف iQOO 10 Pro يتميز بإطار من الألومنيوم، ويضم محرك X-axis مصفوف، كما يأتي بمكبرات صوتية بنظام ستريو، ومستشعر للبصمة مدمج في الشاشة بالموجات الفوق صوتية للتسجيل وفتح الهاتف بسرعة فائقة 0.2 ثانية.ومن المقرر أن تطلق Vivo هاتف iQOO 10 Pro للبيع بدءاً من 26 من يوليو، على أن يتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بسعر 740 دولار.هاتف iQOO 10ينطلق iQOO 10 بشاشة E5 AMOLED بتصميم مسطح وحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما تأتي الشاشة بتقنية LTPO، ويدعم مستشعر البصمة تسجيل اثنان من بصمات الأصابع، ويأتي الهاتف بمكبر صوتي بنظام ستريو، ومحرك X-axis.كما يدعم هذا الإصدار معالج Snapdragon 8+ Gen 1، مع شريحة V1+ لتحسين معالجة الألعاب والصور، ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف iQOO 10 بمستشعر GN5 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ودعم التثبيت البصري OIS، ومستشعر FoV بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، مع مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل لدعم تكبير بصري حتى مرتين، ويتميز مستشعر السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4700 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، يتوفر الهاتف بدءاً من 26 من يوليو بسعر يبدأ من 550 دولار بألوان البرتقالي والأبيض وأيضاً اللون الأسود.