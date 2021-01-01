فيديو يستعرض المواصفات الرئيسية لهاتف Nubia Z40S Pro

إستعرض مقطع فيديو ترويجي جديد المواصفات الرئيسية لهاتف Nubia Z40S Pro المرتقب والذي يأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1.
ويؤكد مقطع الفيديو الترويجي على أن الهاتف يأتي بمستشعر Sony IMX787 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل ببعد بؤري 35مم، وميزة التثبيت البصري OIS.
بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة ويدعم أيضاً لقطات macro كما يدعم أيضاً التثبيت البصري، ويأتي مستشعر periscope الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل ببعد بؤري 125مم، وميزة دعم التكبير البصري حتى 5 مرات، كما تتضمن الإعدادات حلقة LED.
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