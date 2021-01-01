تنطلق ساعة Oppo Watch 3 في شهر أغسطس بمعالج Snapdragon W5 Gen 1

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صورة الخبر: Oppo Watch 3
Oppo Watch 3

تستعد شركة Oppo لإطلاق ساعة Oppo Watch 3 الذكية في شهر أغسطس المقبل، وهي أول الإصدارات التي تأتي للأسواق بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon W5 Gen 1.

أعلنت كوالكوم مؤخراً عن جيل جديد من الرقاقات التي تستهدف دعم الأجهزة القابلة للإرتداء والتي تتضمن Snapdragon W5 Gen 1 وSnapdragon W5 Plus Gen 1.

ولقد أكدت Oppo على خططها لإطلاق أول الساعات الذكية المميزة بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon W5 Gen 1، حيث تقدم ساعة Oppo Watch 3 في حدث يعقد الشهر المقبل.

وتشير التوقعات إلى أن Oppo ستقدم أكثر من إصدار من سلسلة Watch 3، ومن المقرر أن يدعم معالج كوالكوم الساعات القادمة بعمر شحن أطول للبطارية مع تحسينات في الآداء.

من جانب أخر تنضم شركة Mobvoi قريباً أيضاً إلى Oppo، حيث تستعد لإطلاق إصدار جديد من ساعات TicWatch الذكية، على أن ينطلق الإصدار الجديد في خريف هذا العام، ومن المتوقع أن تنطلق بعنوان “TicWatch Pro 4?، كما تعد أول الإصدارات المميزة برقاقة Snapdragon W5+ وفقاً لتصريحات جاءت من الرئيس التنفيذي للشركة “Zhifei Li”.

المصدر: بوابه المتميز

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