تنطلق ساعة Oppo Watch 3 في شهر أغسطس بمعالج Snapdragon W5 Gen 1

تستعد شركة Oppo لإطلاق ساعة Oppo Watch 3 الذكية في شهر أغسطس المقبل، وهي أول الإصدارات التي تأتي للأسواق بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon W5 Gen 1.
أعلنت كوالكوم مؤخراً عن جيل جديد من الرقاقات التي تستهدف دعم الأجهزة القابلة للإرتداء والتي تتضمن Snapdragon W5 Gen 1 وSnapdragon W5 Plus Gen 1.
ولقد أكدت Oppo على خططها لإطلاق أول الساعات الذكية المميزة بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon W5 Gen 1، حيث تقدم ساعة Oppo Watch 3 في حدث يعقد الشهر المقبل.
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