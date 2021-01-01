وصفات ساحرة من الليمون لعلاج تساقط وفراغات الشعر

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علاج تساقط وفراغات الشعر


الليمون يتناسب مع فروة الرأس الدهنية وفروة الرأس الجافة أيضاً وإعادة عملية افراز الزيوت كونه يقوي الشعر من جذوره و يحفز نموه ويزيد من لمعانه ، لذلك نقدم لكي سيدتي أفضل وصفات الليمون للشعر.

الوصفة الأولى: عصير "الليمون والزنجبيل " لتكثيف وسد فراغات الشعر :
المكونات:

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

- ثمرة زنجبيل صغيرة طازجة

- نصف كوب من حليب جوز الهند

- ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو

طريقة التحضير والاستخدام:
- قومي بتقطيع ثمرة الزنجبيل إلى قطع صغيرة ثم ضعيها في الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعما، نضيف باقي المكونات.

- قومي بتمشيط الشعر وتقسيمه ثم طبقي الوصفة على الشعر من الجذور حتى الأطرف والتدليك لمدة خمس دقائق.

- غطي الشعر بكيس بلاستيك واتركيه لمدة ساعة ثم اغسلي الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

- احرصي على تطبيق الوصفة مرتين أسبوعيا.




الوصفة الثانية .. عصير "الليمون وزيت الخروع" لتنعيم ولمعان الشعر :

المكونات:

- 3 قطرات من زيت الليمون

- نصف ملعقة كبيرة من زيت الخروع

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير والاستخدام :

- اخلطي المكونات السابقة جيدا ثم قومي بتمشيط الشعر وتقسيمه ثم طبقي الوصفة على الشعر من الجذور حتى الأطرف والتدليك لمدة خمس دقائق

- اتركي الوصفة علي الشعر لمدة ليلة كاملة واغسلي شعرك جيدا بالماء البارد وكرري الوصفة مرة أسبوعيا

الوصفة الثالثة .. عصير "الليمون وزيت جوز الهند " لفرد الشعر:

المكونات:

- كوب من عصير الليمون

- 2 كوب من زيت جوز الهند

طريقة التحضير والاستخدام:

- اخلطي المكونات السابقة جيدا ثم ضعي الوصفة علي الشعر جيدا واتركي الوصفة علي الشعر من 3 الي 4 ساعات

- اغسلي شعرك جيدا بالماء البارد وكرري الوصفة مرة أسبوعيا

الوصفة الرابعة .. عصير "الليمون وزيت الزيتون" لعلاج تساقط الشعر:

المكونات:

- 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

- ربع كوب من زيت الزيتون

طريقة التحضير والاستخدام :

- اخلطي المكونات السابقة جيدا ثم ضعي الوصفة علي الشعر جيدا واتركي الوصفة علي الشعر لمدة نصف ساعة.

- اغسلي شعرك جيدا بالماء البارد وكرري الوصفة مرتين أسبوعيا.

المصدر: akhbarelyom

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