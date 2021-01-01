وصفات ساحرة من الليمون لعلاج تساقط وفراغات الشعر



علاج تساقط وفراغات الشعر علاج تساقط وفراغات الشعر



الليمون يتناسب مع فروة الرأس الدهنية وفروة الرأس الجافة أيضاً وإعادة عملية افراز الزيوت كونه يقوي الشعر من جذوره و يحفز نموه ويزيد من لمعانه ، لذلك نقدم لكي سيدتي أفضل وصفات الليمون للشعر.



الوصفة الأولى: عصير "الليمون والزنجبيل " لتكثيف وسد فراغات الشعر :

المكونات:



- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

قد يعجبك أيضا...

- ثمرة زنجبيل صغيرة طازجة- نصف كوب من حليب جوز الهند- ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادوطريقة التحضير والاستخدام:- قومي بتقطيع ثمرة الزنجبيل إلى قطع صغيرة ثم ضعيها في الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعما، نضيف باقي المكونات.- قومي بتمشيط الشعر وتقسيمه ثم طبقي الوصفة على الشعر من الجذور حتى الأطرف والتدليك لمدة خمس دقائق.- غطي الشعر بكيس بلاستيك واتركيه لمدة ساعة ثم اغسلي الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب.- احرصي على تطبيق الوصفة مرتين أسبوعيا.الوصفة الثانية .. عصير "الليمون وزيت الخروع" لتنعيم ولمعان الشعر :المكونات:- 3 قطرات من زيت الليمون- نصف ملعقة كبيرة من زيت الخروع- ملعقة كبيرة من زيت الزيتونطريقة التحضير والاستخدام :- اخلطي المكونات السابقة جيدا ثم قومي بتمشيط الشعر وتقسيمه ثم طبقي الوصفة على الشعر من الجذور حتى الأطرف والتدليك لمدة خمس دقائق- اتركي الوصفة علي الشعر لمدة ليلة كاملة واغسلي شعرك جيدا بالماء البارد وكرري الوصفة مرة أسبوعياالوصفة الثالثة .. عصير "الليمون وزيت جوز الهند " لفرد الشعر:المكونات:- كوب من عصير الليمون- 2 كوب من زيت جوز الهندطريقة التحضير والاستخدام:- اخلطي المكونات السابقة جيدا ثم ضعي الوصفة علي الشعر جيدا واتركي الوصفة علي الشعر من 3 الي 4 ساعات- اغسلي شعرك جيدا بالماء البارد وكرري الوصفة مرة أسبوعياالوصفة الرابعة .. عصير "الليمون وزيت الزيتون" لعلاج تساقط الشعر:المكونات:- 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون- ربع كوب من زيت الزيتونطريقة التحضير والاستخدام :- اخلطي المكونات السابقة جيدا ثم ضعي الوصفة علي الشعر جيدا واتركي الوصفة علي الشعر لمدة نصف ساعة.- اغسلي شعرك جيدا بالماء البارد وكرري الوصفة مرتين أسبوعيا.