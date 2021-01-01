خسرت "نتفليكس" حوالي مليون مشترك في الربع الثاني من العام الحالي

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صورة الخبر: نتفليكس
نتفليكس

خسرت خدمة البث الأمريكية "نتفليكس" حوالي مليون مشترك في الربع الثاني من هذا العام، رغم أن محللي الشركة توقعوا خسارة مليوني مستخدم.

وقالت الشركة في تقريرها ربع السنوي على موقعها إن عدد المشتركين في الربع الأول العام انخفض من 221.64 مليون إلى 220.67 مليون، وتتوقع أنه بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2022، سينمو عدد المشتركين بنحو مليون شخص.

وأشارت إلى أن عائداتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير تجاوزت 7.97 مليار دولار، والأرباح وصلت إلى 1.44 مليار دولار.

وفي الربع الأول من هذا العام سجلت الشركة إيرادات قدرها 7.86 مليار دولار وأرباحا قدرها 1.59 مليار دولار.

تعمل الخدمة في ما يقرب من 200 دولة، وقد أوقفت نشاطها مؤخرا في روسيا.

المصدر: روسيا اليوم

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