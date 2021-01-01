دراسة .. فيتامين د أثناء الحمل يحمي الرضع من الإكزيما

كشفت دراسة حديثة، لباحثين من جامعة ساوث هامبتون، أن تناول الأم مكملات فيتامين د أثناء الحمل يقلل فرص إصابة الرضع حتى عمر عام بالأكزيما التأتبية.
وتعتبر الإكزيما التأتبية، التهاب مزمن، وتشير التقديرات إلى أن 1 من كل 6 أطفال بين عام و5 أعوام مصاب بها، مع تسجيل ارتفاع عالمي خلال العقود الأخيرة، وذلك وفقاً لما ذكره موقع "فرانس 24".
ووجد البحث، الذي نُشر في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، أن الأطفال معرضون لخطر أقل للإصابة بالإكزيما التأتبية في عامهم الأول إذا تناولت أمهاتهم 1000 وحدة دولية من فيتامين د يومياً منذ الأسبوع الـ 14 من الحمل، وحتى الرضاعة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!