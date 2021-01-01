من هواوي حاسب أندرويد لوحي يكتسح الأسواق العالمية



حاسب أندرويد لوحي حاسب أندرويد لوحي

حقق حاسب Huawei MatePad 10.4 بنسخته الأحدث رواجا مميزا في الأسواق العالمية لمواصفاته الجيدة وسعره المنافس.



ويأتي الحاسب بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك والألومينيوم، أبعاده (245.2/155،7.5) ملم، وزنه 460 غ، ومزود بلوحة مفاتيح خارجية تمكن من استعماله كحاسب محمول متكامل.



وزود بشاشة IPS LCD بمقاس 10.4 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 470 شمعة/م تقريبا، ويمكن الكتابة والرسم عليها باستخدام قلم ذكي.

قد يعجبك أيضا...

ويعمل الحاسب بنظام Android 10 مع واجهات EMUI 10.1، ومعالج Kirin 820 5G، ومعالج رسوميات Mali-G57، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة 8 ميغابيكسل، الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.وزودته هواوي بمنفذ لشرائح الاتصال مع الشبكات لخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 7250 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 22.5 واط.