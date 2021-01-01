من هواوي حاسب أندرويد لوحي يكتسح الأسواق العالمية

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حاسب أندرويد لوحي

حقق حاسب Huawei MatePad 10.4 بنسخته الأحدث رواجا مميزا في الأسواق العالمية لمواصفاته الجيدة وسعره المنافس.

ويأتي الحاسب بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك والألومينيوم، أبعاده (245.2/155،7.5) ملم، وزنه 460 غ، ومزود بلوحة مفاتيح خارجية تمكن من استعماله كحاسب محمول متكامل.

وزود بشاشة IPS LCD بمقاس 10.4 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 470 شمعة/م تقريبا، ويمكن الكتابة والرسم عليها باستخدام قلم ذكي.

ويعمل الحاسب بنظام Android 10 مع واجهات EMUI 10.1، ومعالج Kirin 820 5G، ومعالج رسوميات Mali-G57، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة 8 ميغابيكسل، الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته هواوي بمنفذ لشرائح الاتصال مع الشبكات لخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 7250 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 22.5 واط.

المصدر: روسيا اليوم

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