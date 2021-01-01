من هواوي حاسب أندرويد لوحي يكتسح الأسواق العالمية

حقق حاسب Huawei MatePad 10.4 بنسخته الأحدث رواجا مميزا في الأسواق العالمية لمواصفاته الجيدة وسعره المنافس.
ويأتي الحاسب بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك والألومينيوم، أبعاده (245.2/155،7.5) ملم، وزنه 460 غ، ومزود بلوحة مفاتيح خارجية تمكن من استعماله كحاسب محمول متكامل.
وزود بشاشة IPS LCD بمقاس 10.4 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 470 شمعة/م تقريبا، ويمكن الكتابة والرسم عليها باستخدام قلم ذكي.
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