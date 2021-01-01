تؤجل «ناسا» رحلتها الى القمر لـ نوفمبر 2024

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أجلت وكالة "ناسا" الأمريكية رحلة عربتها الجوالة "فايبر"، وهي عبارة عن روبوت متخصص مصمم للبحث عن المياه على سطح القمر.

وكان من المقرر أن تنطلق رحلة العربة الجوالة في نوفمبر 2023، لكنها أجلت الموعد إلى نفس الشهر من عام 2024، وذلك من أجل السماح باختبار المسبار "غريفين" الذي سينقل المركبة إلى سطح القمر، وفقا لوكالة "ناسا".

ويعتبر "فايبر" جزء أساسي من برنامج "أرتيمس" التابع لـ"ناسا"، والذي يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر، وتم تصميم العربة الجوالة للبحث عن الجليد المائي، الذي يعتقد أنه موجود على سطح القمر، من أجل تحديد مقدار المياه الموجودة هناك، وكذلك درجة انتشارها، وشكلها.
وحصلت "ناسا" على المسبار الجوال "فايبر" من خلال شركة تدعى "أستروبوتيك"، مقابل 320.4 مليون دولار.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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