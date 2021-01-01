طريقة سهلة لإعداد المهلبية بالجيلي في المنزل



المهلبية بالجيلي المهلبية بالجيلي



من منا لا يعشق طبق المهلبية، فهي من الأطعمة التي يعشقها الصغير والكبير، والأمر كذلك مع الجيلي، وفي هذا السياق نقدم لك أسهل طريقة لإعداد طبق المهلبية بالجيلي في المنزل.





المكوِنات:

أربع كاسات من الحليب السائل البارد.

مغلف من الجيلي البودرة.

مغلف من الكريمة.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

للتزيين: شوكولاتة.

طريقة التحضير:

يتم وضع الكريمة في وعاء وإضافة إليها كوب من الحليب البارد أو الكمية الموجودة على مغلف الكريمة، وخفقهم معاً بالخفاق الكهربائي لتتماسك معاً، وإدخالها الثلاجة.



ثم يتم وضع كمية الماء في قدر على نار منخفضة الحرارة حتى تغلي، ثم إغلاق النار عنه وإضافة الجيلي البودرة وتحريكهم لإذابته جيداً.

ثم يتم سكب الجيلي في صينية، ثم إدخالها الثلاجة بعد خمس دقائق من سكبها.

قد يعجبك أيضا...

ثم يتم وضع ثلاثة أكواب من الحليب في قدر على نار هادئة، وإذابة ثلاث ملاعق من النشا في كمية صغيرة من الماء، ثم إضافة النشا المذاب للحليب وتقليبهم باستمرار ليتماسك.وبعد ذلك قومي بإزالة القدر عن النار وسكبه في وعاء، ثمَّ إضافة الكريمة المخفوقة إليه، وتقطيع الجيلي إلى مكعبات صغيرة وإضافتها لخليط الحليب والكريمة.وبعد ذلك قم بوضع ورق الزبدة في وعاء زجاجي مسطح، ورش الشوكولاتة عليها ثم وضع الخليط في الثلاجة ليلة كاملة، وقلب الطبق عند تقديمه لتصبح طبقة الشوكولاتة في الأعلى.