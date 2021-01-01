طريقة سهلة لإعداد المهلبية بالجيلي في المنزل

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة سهلة لإعداد المهلبية بالجيلي في المنزل

صورة الخبر: المهلبية بالجيلي
المهلبية بالجيلي


من منا لا يعشق طبق المهلبية، فهي من الأطعمة التي يعشقها الصغير والكبير، والأمر كذلك مع الجيلي، وفي هذا السياق نقدم لك أسهل طريقة لإعداد طبق المهلبية بالجيلي في المنزل.


المكوِنات:
أربع كاسات من الحليب السائل البارد.
مغلف من الجيلي البودرة.
مغلف من الكريمة.
ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
للتزيين: شوكولاتة.
طريقة التحضير:
يتم وضع الكريمة في وعاء وإضافة إليها كوب من الحليب البارد أو الكمية الموجودة على مغلف الكريمة، وخفقهم معاً بالخفاق الكهربائي لتتماسك معاً، وإدخالها الثلاجة.

ثم يتم وضع كمية الماء في قدر على نار منخفضة الحرارة حتى تغلي، ثم إغلاق النار عنه وإضافة الجيلي البودرة وتحريكهم لإذابته جيداً.
ثم يتم سكب الجيلي في صينية، ثم إدخالها الثلاجة بعد خمس دقائق من سكبها.

ثم يتم وضع ثلاثة أكواب من الحليب في قدر على نار هادئة، وإذابة ثلاث ملاعق من النشا في كمية صغيرة من الماء، ثم إضافة النشا المذاب للحليب وتقليبهم باستمرار ليتماسك.

وبعد ذلك قومي بإزالة القدر عن النار وسكبه في وعاء، ثمَّ إضافة الكريمة المخفوقة إليه، وتقطيع الجيلي إلى مكعبات صغيرة وإضافتها لخليط الحليب والكريمة.

وبعد ذلك قم بوضع ورق الزبدة في وعاء زجاجي مسطح، ورش الشوكولاتة عليها ثم وضع الخليط في الثلاجة ليلة كاملة، وقلب الطبق عند تقديمه لتصبح طبقة الشوكولاتة في الأعلى.

المصدر: almasryalyoum

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة سهلة لإعداد المهلبية بالجيلي في المنزل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
68324

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager