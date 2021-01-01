طريقة سهلة لإعداد المهلبية بالجيلي في المنزل

من منا لا يعشق طبق المهلبية، فهي من الأطعمة التي يعشقها الصغير والكبير، والأمر كذلك مع الجيلي، وفي هذا السياق نقدم لك أسهل طريقة لإعداد طبق المهلبية بالجيلي في المنزل.
المكوِنات:
أربع كاسات من الحليب السائل البارد.
مغلف من الجيلي البودرة.
مغلف من الكريمة.
ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
للتزيين: شوكولاتة.
طريقة التحضير:
يتم وضع الكريمة في وعاء وإضافة إليها كوب من الحليب البارد أو الكمية الموجودة على مغلف الكريمة، وخفقهم معاً بالخفاق الكهربائي لتتماسك معاً، وإدخالها الثلاجة.
ثم يتم وضع كمية الماء في قدر على نار منخفضة الحرارة حتى تغلي، ثم إغلاق النار عنه وإضافة الجيلي البودرة وتحريكهم لإذابته جيداً.
ثم يتم سكب الجيلي في صينية، ثم إدخالها الثلاجة بعد خمس دقائق من سكبها.
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