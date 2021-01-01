تطور روسيا برمجيات خاصة لجامعاتها ومؤسساتها التعليمية

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أعلنت وسائل إعلام روسية أن الخبراء يعملون على تطوير وتشكيل برامج وتطبيقات مصممة محليا، لاستخدامها في الجامعات في مختلف أنحاء البلاد.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن وزارة التنمية الرقمية والاتصالات الروسية تتعاون مع عدة شركات محلية، ومع وزارة التعليم والعلوم في البلاد لوضع قائمة من البرامج التي سيتم اعتمادها في الجامعات في البلاد.



ومن جهته قال وزير التعليم الروسي، فاليري فالكوف:"البرمجيات والبرامج الأساسية المطورة محليا ستدرج في جميع المؤسسات التعليمية في عموم روسيا، جميع الخبرات المطلوبة منخرطة في هذا الأمر، ويتم العمل حاليا على اختيار الشركات التي ستكون شريكة في وضع وتطوير البرمجيات".

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ونوه فالكوف "إلى ضرورة إرسال طلاب التخصصات البرمجية والتقنية إلى الجامعات الإبداعية في البلاد لتطوير قدراتهم"، وأوضح أن وزارة التعليم والعلوم تدعم هذه الفكرة.وكان وزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسي، ماكسوت شادايف، قد ذكر في وقت سابق " طلاب المدارس في روسيا سيحصلون على حواسب لوحية تعمل بأنظمة Aurora المطورة محليا"، ونقلت القناة الرسمية التابعة للوزارة عن شادايف قوله "نحن نفهم أن الخطوة الثانية بعد تجهيز المدارس الروسية بشبكات Wi-Fi هي تزويد المدارس بالحواسب اللوحية، ونحن نناقش هذا الأمر مع الشركات الروسية، ونناقش الإطار الزمني لظهور هذه الأجهزة التي ستكون مجهزة بأنظمة Aurora أو بنظامي تشغيل".