بي إم دبليو و مكلارين تعملان على مشروع مشترك

قد نسمع في الأيام القادمة عن إعلان مشروع مشترك بين شركتي بي إم دبليو ومكلارين تعملان على مشروع طموح لسيارات مستقبلية.
ستأتي السيارة المشتركة الأولى لتكون كروس أوفر كهربائية، وستكون قاعدة العجلات مرتكزة على هندسة الكربون فايبر.
نقل المصدر عن مهندس بي إم دبليو لم يسمه “سيارة مكلارين ستكون أسرع، وأكثر رشاقة ومرونة، ورغبة وقادرة على تحمل مخاطر أكبر. إنهم يقومون بعمليات إنتاج صغيرة الحجم بتكاليف لا يمكننا إلا أن نحلم بها. لكن أصولهم الرئيسية هي بالطبع الدراية بألياف الكربون”.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!