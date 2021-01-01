بي إم دبليو و مكلارين تعملان على مشروع مشترك



مكلارين مكلارين

قد نسمع في الأيام القادمة عن إعلان مشروع مشترك بين شركتي بي إم دبليو ومكلارين تعملان على مشروع طموح لسيارات مستقبلية.



ستأتي السيارة المشتركة الأولى لتكون كروس أوفر كهربائية، وستكون قاعدة العجلات مرتكزة على هندسة الكربون فايبر.



نقل المصدر عن مهندس بي إم دبليو لم يسمه “سيارة مكلارين ستكون أسرع، وأكثر رشاقة ومرونة، ورغبة وقادرة على تحمل مخاطر أكبر. إنهم يقومون بعمليات إنتاج صغيرة الحجم بتكاليف لا يمكننا إلا أن نحلم بها. لكن أصولهم الرئيسية هي بالطبع الدراية بألياف الكربون”.

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لا تعرف تفاصيل أخرى محدودة عن المشروع في هذه المرحلة ولكن تم الإبلاغ عن أنه يمكننا رؤيته النتيجة بين عامي 2026 و 2028.