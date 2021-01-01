تستهدف جنرال موتورز إنتاج سيارات كهربائية ميسورة للتفوق على تيسلا

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تخطط جنرال موتورز لأخذ المركز الأول في صناعة السيارات الكهربائية، وحددت عام 2025 لهذا الهدف.



وتقول الشركة أن لديها خطة للتغلب على جميع العقبات الرئيسية التي تواجه العلامة التجارية أثناء منافستها لتيسلا، وقالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز “لكي تحصل حقاً على 30% أو 40 % أو 50% من سوق السيارات الكهربائية فعليك أن تناشد الأشخاص الذين تتراوح ميزانيتهم بين 30 ألف دولار و 35 ألف دولار”.



بالطبع، ليست جنرال موتورز الوحيدة التي تحاول لمنافسة تيسلا. تعمل فورد وهيونداي وكيا بجدية لتحسين المنتجات وسلاسل الإمداد والمبيعات، وبالطبع فإن تواجد تيسلا في المركز الأول لإنتاج السيارات الكهربائية يمنحها العديد من الميزات للبقاء فيه.