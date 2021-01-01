تعلن شيفرولية أسعار بليزر الكهربائية

آخر الأخبارأخبار السيارات › تعلن شيفرولية أسعار بليزر الكهربائية

صورة الخبر: شيفرولية
شيفرولية

وصلت سيارة شيفرولية بليزر EV الكهربائية حان الوقت لتعلن شيفرولية عن أسعارها.

تتميز داخلية السيارة بتصميم رياضي متوفر لوحة معلومات رقمية قياس 11 إنش، وشاشة ترفيهية قياس 17.7 إنش مع مخارج تكييف مماثلة لشقيقتها كامارو. وستوفر السيارة ميزات سلامية قياسية بالإضافة للميزات الاختيارية مثل مثبت السرعة المتكيف والقيادة الذاتية على الطرق السريعة.

ستتوفر الفئات الأساسية في مطلع عام 2024 بسعر 44،995 دولار، وستصل الفئاة الرياضية RS قبل ذلك بسعر 51,995 دولار إلى جانب الفئة المتوسطة بسعر 47,595 دولار. ستصل سيارة بليزر SS الأقوى بسعر 65,995 دولار، وستوفر محركات كهربائية تطلق 557 حصان ودفع كلي مع تسارع في أقل من 4 ثوان.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعلن شيفرولية أسعار بليزر الكهربائية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7037

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager