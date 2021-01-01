تعلن شيفرولية أسعار بليزر الكهربائية



شيفرولية شيفرولية

وصلت سيارة شيفرولية بليزر EV الكهربائية حان الوقت لتعلن شيفرولية عن أسعارها.



تتميز داخلية السيارة بتصميم رياضي متوفر لوحة معلومات رقمية قياس 11 إنش، وشاشة ترفيهية قياس 17.7 إنش مع مخارج تكييف مماثلة لشقيقتها كامارو. وستوفر السيارة ميزات سلامية قياسية بالإضافة للميزات الاختيارية مثل مثبت السرعة المتكيف والقيادة الذاتية على الطرق السريعة.



ستتوفر الفئات الأساسية في مطلع عام 2024 بسعر 44،995 دولار، وستصل الفئاة الرياضية RS قبل ذلك بسعر 51,995 دولار إلى جانب الفئة المتوسطة بسعر 47,595 دولار. ستصل سيارة بليزر SS الأقوى بسعر 65,995 دولار، وستوفر محركات كهربائية تطلق 557 حصان ودفع كلي مع تسارع في أقل من 4 ثوان.