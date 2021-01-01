جددى سفرتك .. طريقة عمل كرات اللحم بالكارى



كرات اللحم بالكاري كرات اللحم بالكاري



فى حالة إذا كنتِ تريدين عمل أكلة سهلة وسريعة من اللحم لكن بطريقة جديدة نقدم لكِ خلال هذا التقرير طريقة عمل كرات اللحم بالكارى على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم بخطوات سهلة خاصة أن كرات اللحم من الأكلات المشبعة التى يمكن تقديمها كوجبة أساسية على سفرتك ويمكن تقديمها مع العصائر الطازجة من البرتقال بالجزر أوالليمون نعناع.





طريقة عمل كرات اللحم بصلصة الكارى: المكونات:

نصف كيلو من اللحم المفروم أو على حسب الرغبة



بصلة مفرومة

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ملعقة صغيرة من الدقيق3 ملاعق من البقسماطرشة من الملح والفلفل الأسودزيتطريقة تحضير صلصلة الكارى: المكوناتربع كيلو من البصل المفرومرشة ملح وفلفل أسود حسب الرغبةربع كوب من عصير الطماطم3 ملاعق من الكارى3 ملاعق من عصير الليمون3 أكواب من الماءزيتطريقة تحضير كرات اللحم بالكارى:فى البداية قومى بتحضير وعاء ثم قومى بوضع اللحم والبصل والبقسماط ثم قومى بإضافة الملح والفلفل الأسود وقومى بخلط جميع المكونات بطريقة جيدة ثم قومى بتشكيل كرات من الخليط الذى تم تحضيره ثم قومى بغمسها فى الدقيق وانتظرى قليلا بعدها قومى بوضع الزيت فى إناء يصلح للقلى ثم قومى بوضع الزيت على درجة حرارة متوسطةاقلى كرات اللحم فى الزيت بعدما تم تسخينه بطريقة جيدة حتى تحصلين على اللون الذهبى ثم قومى بوضعها بطبق آخر وفى نفس وعاء القلى قومى بإضافة البصل حتى يذبل ثم قومى بإضافة الكارى وعصير الطماطم والليمون والماء ثم قومى برش ملعقة من الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة ثم قومى بإضافة كرات اللحم، واتركى الخليط لمدة 30 دقيقة ثم قومى بتقديمها مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء.