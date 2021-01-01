تفتح جنرال موتورز الحجز على السيارة Corvette Z06 موديل 2023 فائقة السرعة



Corvette Z06 Corvette Z06

أعلنت شركة جنرال موتورز فتح باب الحجز في ال 28 من الشهر الجاري على سيارتها Chevrolet Corvette Z06 2023 الفائقة السرعة والتي سيتم طرحها بسعر يبدأ من إلى 106,395 ألف دولار أمريكي.



وتتميز Z06 بمحرك LT6 الرائع V8 سعة 5.5 لتر يولد قوة 670 حصان وعزم 460 رطل بالقدم ويتصل بناقل حركة ثنائي القابض من 8 سرعات.



وتأتي Z06 بثلاث إصدارات منها اصدار 1LZ كوبيه يبدأ من 113،895 ألف دولار و2LZ كوبيه بسعر 115،595 ألف دولار و3LZ كوبيه بسعر 120,245 ألف دولار.

ويمكن إضافة حزمة Z07 Performance Package والتي تضمن نظام تعليق FE7 ومكابح Brembo من الكربون سيراميك وإطارات Michelin Pilot Cup 2R ZP بسعر 8995 دولار.