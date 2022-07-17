سعر الذهب اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، استقرارا في السوق المحلية، متأثرة بالثبات في تعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1716 دولارا للأوقية.



سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 654 جنيها.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 839 جنيها.

وسجلت سعر الذهب عيار 21 نحو 979 جنيها.

بينما سجلت سعر الذهب عيار 24 نحو 1119 جنيها.



أسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5595 جنيها، وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11190جنيها، وسجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22380 جنيها.

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سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7832جنيها، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99 %.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار لكن الأسعار كانت عالقة في نطاق ضيق، إذ امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية.أسعار الدولار في البنوك اليومشهدت أسعار الدولار، استقرارا، مقابل الجنيه المصري، في كل من البنك المركزي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة، حيث سجل نحو 18.83جنيه للشراء، و18.89جنيه للبيع.