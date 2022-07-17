تسجل صادرات الأسمنت 272 مليون دولار خلال 5 أشهر



الأسمنت الأسمنت

كشف المجلس التصديري لمواد البناء، عن ارتفاع قيمة صادرات الأسمنت بنسبة 94%؛ لتبلغ 272 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من 2022، مقابل 140 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.



وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس، اليوم الثلاثاء 19 يوليو، إلى أن غانا تأتي على رأس الدول المستوردة للأسمنت المصري بقيمة 60.137 مليون دولار في مقابل 5.757 مليون دولار بنمو 283%، تليها الكاميرون بقيمة 32.212 مليون دولار في مقابل 15.705 مليون دولار بنمو 460%.



ولفت التقرير إلى ارتفاع صادرات الأسمنت إلى ساحل العاج لنحو 24.928 مليون دولار خلال الفترة من يناير- مايو 2022 في مقابل 13.323 مليون دولار، وإلى السودان لنحو 21.467 مليون دولار في مقابل 15.03 مليون دولار بنمو 43%.

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وأوضح زيادة صادرات الأسمنت إلى السنغال بنسبة 268% لتسجل 9.276 مليون دولار مقابل 2.323 مليون دولار، وإلى توجو بنسبة 26798% لتبلغ 10.777 مليون دولار في مقابل 4 آلاف دولار.وأضاف التقرير، أن صادرات الأسمنت إلى أوغندا ارتفعت بنحو 14.609 مليون دولار في مقابل 12.217 مليون دولار بنمو 20%، بينما انخفضت لليبيا لنحو 19.457 مليون دولار في مقابل 27.474 مليون دولار بانخفاض 29%، كما بلغت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى غينيا نحو 10.868 مليون دولار، وللجابون نحو 9.382 مليون دولار.