تسجل صادرات الأسمنت 272 مليون دولار خلال 5 أشهر

كشف المجلس التصديري لمواد البناء، عن ارتفاع قيمة صادرات الأسمنت بنسبة 94%؛ لتبلغ 272 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من 2022، مقابل 140 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس، اليوم الثلاثاء 19 يوليو، إلى أن غانا تأتي على رأس الدول المستوردة للأسمنت المصري بقيمة 60.137 مليون دولار في مقابل 5.757 مليون دولار بنمو 283%، تليها الكاميرون بقيمة 32.212 مليون دولار في مقابل 15.705 مليون دولار بنمو 460%.
ولفت التقرير إلى ارتفاع صادرات الأسمنت إلى ساحل العاج لنحو 24.928 مليون دولار خلال الفترة من يناير- مايو 2022 في مقابل 13.323 مليون دولار، وإلى السودان لنحو 21.467 مليون دولار في مقابل 15.03 مليون دولار بنمو 43%.
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