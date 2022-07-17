تعرض فرنسا دفع 9.9 مليار دولار لتأميم شركة الكهرباء الوطنية

عرضت الحكومة الفرنسية دفع حوالي 9.7 مليار يورو (9.9 مليار دولار) من أجل السيطرة على كامل أسهم شركة الكهرباء الوطنية (EDF)، أكبر مشغل للطاقة النووية في أوروبا، بما يمنحها حرية إدارة المجموعة في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها دول القارة.
وقالت وزارة المالية الفرنسية في بيان اليوم الثلاثاء إن الدولة ستعرض 12 يورو مقابل كل سهم، للاستحواذ على 16 بالمئة من أسهم شركة الكهرباء، بعلاوة 53 بالمئة على سعر الإغلاق يوم 5 يوليو، أي قبل يوم من إعلان الحكومة عزمها تأميم المجموعة بالكامل.
تمتلك الدولة بالفعل 84 بالمئة من شركة كهرباء فرنسا، التي تكافح مع انقطاعات غير مخطط لها في محطاتها النووية، وتأخيرات وتجاوزات في تكلفة بناء مفاعلات جديدة، وسقف تعرفة الطاقة التي فرضتها الحكومة لحماية المستهلكين الفرنسيين من ارتفاع أسعار الكهرباء.
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