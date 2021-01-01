طريقة لفصل الإنترنت عن أي شخص متصل معك بـ«الراوتر»



فصل الإنترنت فصل الإنترنت

بين الحين والآخر يبحث المستخدمون عن طرق مختلفة من أجل زيادة سرعة الإنترنت، فيما يفكر البعض في تخفيف الحمل عن السرعة المستخدمة بحذف الأشخاص الذين سجَّلوا هواتفهم على شبكة «الواي فاي»، وهناك طرق عديدة بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإشارة إليها عبر منصاتهم المختلفة.



ويمكن حذف أي شخص من شبكة «الواي فاي» بطريقتين، الأولى هي تغيير كلمة المرور الخاصة بالشبكة، حيث تمكن من خروج جميع المستخدمين وإتاحة لمن يرد الشخص فقط، بحسبما أوضحه المهندس تامر، الخبير التكنولوجي، خلال حديثه مع «الوطن».



كيف تحذف شخص من شبكة «واي فاي»؟

أما عن الطريقة الثانية، فهي متعلقة بمجموعة من الخطوات بصفحة إعدادات الراوتر ، حيث يمكن اتباع الآتي.

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- فتح صفحة إعدادات الراوتر عن طريق كتابة 192.168.1.1 في شريط كتابة العناوين على أي برنامج تصفح مستخدم على الكمبيوتر أو على الهاتف.- ثُم الضغط على ENTER.- ستظهر بعد ذلك صفحة الدخول إلى إعدادات الراوتر، حيث ستقوم بكتابة بيانات تسجيل الدخول من تدوين الـUsername والتي يكتب فيها admin، ثُم تدوين الـPassword بكتابة الباسورد الموجود خلف جهاز الراوتر.- بعد ذلك تضغط على زر تسجيل الدخول Log in.- الضغط بعد ذلك على Home Network من صفحة إعدادات الراوتر.- ثم نضغط على WLAN Access من القائمة الجانبية.خيارات أمامك تسهل عليك المهمة- بعد ذلك سنضغط على WLAN Access Rules ونضغط Edit الخاصة بشبكة الواي فاي.- تظهر3 خيارات، ما بين السماح لكل الأجهزة بأن تتصل بالراوتر، أو تحديد أجهزة معينة للاتصال بالراوتر، وأخيرًا عدم السماع لأجهزة معينة بأن تتصل بالراوتر.- عليك تحديد الاختيار الثالث الخاص بفصل أجهزة معينة من الراوتر، حيث وقتها ستظهر جميع الأجهزة المتصلة بالراوتر.- كل جهاز سيظهر باسمه، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد الجهاز المراد حذفه.- بعد ذلك اضغط على زر Save.