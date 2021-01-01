مباحث الأموال العامة تضبط مستريح جديد بسوهاج

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مستريح جديد بسوهاج


تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" بسوهاج من ضبط صاحب محلات لتجارة البيض، يقيم دائرة قسم طهطا، لقيامه بالنصب على بعض 8 المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "3.000.000 " ثلاثة ملايين جنيه لتوظيفها فى مجال تجارة البيض، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده.

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من قسم شرطة طهطا يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغا من "حسام ح ع ح" 41 سنة حاصل على دبلوم صنايع و7 آخرين، يقيمون دائرة مركز طهطا، بتضررهم من "محمود ع م م" 36 سنة صاحب محلات لتجارة البيض يقيم دائرة قسم طهطا، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "3.000.000 " ثلاثة ملايين جنيه لتوظيفها فـي مجال تجارة البيض مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

المصدر: youm7

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