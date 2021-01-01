فيديو : بحثاً عن الطعام.. الخنازير البرية تغزو العاصمة الإيطالية

شهدت العاصمة الإيطالية روما، غزو لمجموعات كبيرة من الخنازير البرية، يقدر عددها بالآلاف، وانتشرت في الشوارع المزدحمة بالمارة بحثا عن الطعام في صناديق القمامة.
وتعمل السلطات الإيطالية للقضاء على هذه الظاهرة، حيث جرى احتجاز مجموعات من الخنازير البرية التي وصفت بأنها كانت "تتنزه" في شوارع روما عابثة بمحتويات مكبات النفايات.
وقالت وسائل محلية أن مشاهدة الخنازير البرية في العاصمة الإيطالية ليست بالأمر الجديد، وهي غالبا ما ترى في مجموعات تفتش في أكوام القمامة على مشارف المدينة، إلا أن الأمر تغير في الأشهر الأخيرة، وأصبحت هذه الحيوانات البرية أكثر جرأة، وتوغلت في العمق داخل المدن بحثا عن الطعام.
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