فيديو : بحثاً عن الطعام.. الخنازير البرية تغزو العاصمة الإيطالية

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صورة الخبر: الخنازير البرية
الخنازير البرية

شهدت العاصمة الإيطالية روما، غزو لمجموعات كبيرة من الخنازير البرية، يقدر عددها بالآلاف، وانتشرت في الشوارع المزدحمة بالمارة بحثا عن الطعام في صناديق القمامة.

وتعمل السلطات الإيطالية للقضاء على هذه الظاهرة، حيث جرى احتجاز مجموعات من الخنازير البرية التي وصفت بأنها كانت "تتنزه" في شوارع روما عابثة بمحتويات مكبات النفايات.

وقالت وسائل محلية أن مشاهدة الخنازير البرية في العاصمة الإيطالية ليست بالأمر الجديد، وهي غالبا ما ترى في مجموعات تفتش في أكوام القمامة على مشارف المدينة، إلا أن الأمر تغير في الأشهر الأخيرة، وأصبحت هذه الحيوانات البرية أكثر جرأة، وتوغلت في العمق داخل المدن بحثا عن الطعام.

وتداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الخنازير البرية وقطعانها تتجول في روما غير آبهة بالبشر.

وحازت هذه المقاطع على آلاف المشاهدات والتعليقات من رواد الإنترنت، وتحولت صناديق القمامة في روما إلى مرتع يجذب مجموعات متزايدة من الخنازير البرية الجائعة.

وأفاد تقرير لقناة "سي بي إس نيوز" بأن ما يقرب من 5000 إلى 6000 خنزير بري يحتل حاليا روما، مع إقامة مجموعات منها في حدائق المدينة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لميل الخنازير إلى مزيد من البحث عن الطعام في المناطق المأهولة بالسكان، والمرافق مثل المدارس والمطاعم.

https://twitter.com/i/status/1549216996977410050

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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