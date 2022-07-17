أسعار الحديد فى الأسواق لجميع المصانع



أسعار الحديد أسعار الحديد

ينشر اليوم السابع متوسط أسعار الحديد والصلب فى المصانع بتداولات اليوم، وذلك مع استقرار سعر الحديد منذ مطلع الشهر الجارى عقب خفض الأسعار بحوالى 500 جنيه فى الطن.



أسعار الحديد اليوم..

سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا



سعر السويس للصلب 17570 جنيها

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