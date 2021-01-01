وزير التعليم يوضح حقيقة ضم الصفين الخامس والسادس الابتدائي

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن كل ما يتردّد بشأن ضم الصفين الخامس والسادس الابتدائي في نظام التعليم الجديد هو خرافات .



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن شائعة ضم العامين الخامس والسادس الابتدائي في نظام التعليم الجديد هي استمرار لحرب تشويه منظومة التطوير .



وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: أرجو أن نعتمد جميعًا على المصادر الرسمية للأخبار وما عدا ذلك فهو حرب إشاعات لا تكاد تتوقف!

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وعلى جانب آخر.. أكد وزير التربية والتعليم منذ قليل أنه سوف تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على صفحاتها الرسمية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الخميس 21 يوليو موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول، وجداول الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة 2022 ، وضوابط تظلمات الثانوية العامة 2022 وتفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد بإذن الله.وعلى جانب آخر، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الدولة تراقب امتحانات الثانوية العامة 2022 جيدا ، والامتحانات تسير بشكل أفضل من أي عام.وقال وزير التربية والتعليم في بيان مصور بالفيديو: عدد الغشاشين المضبوطين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 أقل من 90 حالة تم ضبطها من 7 ملايين امتحان وبالتالي النسبة 1 من 100 ألف .وأضاف: هناك حالات أخرى تضبطها كاميرات المراقبة من الوزارة ولم يُعلن عنها ولكن نصدر قرارات بتطبيق قانون الغش عليها.وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تسير في أفضل حال، ومبدأ تكافؤ الفرص في امتحانات الثانوية العامة 2022 تم تطبيقه بأفضل حال ، وكل من قام بالغش تم ضبطه .