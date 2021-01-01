في الصيف .. الفرق بين أعراض كورونا ونزلة البرد

تشهد الفترة الحالية زيادة في نسبة الإصابة بفيروس كورونا وأيضا نزلات البرد بسبب تغييرات الجو والتعرض باستمرار الي المروحة والتكييف
وكثير ممن يصابون بنزلات برد يخشون أن تكون الإصابة هي فيروس كورونا نظرا لتشابه الأعراض بين مرض فيروس كورونا ونزلة برد الصيف.
وقال الدكتور أمجد الحداد استشاري امراض المناعة والحساسية إن كل من يصاب بنزلة برد حاليا عليه التعامل معها كأنها فيروس كورونا الي ان يثبت العكس خاصة بإجراء التحاليل أو مسحة الكشف عن فيروس كورونا.
واكد في تصريحات لـ فيتو أنه يصعب التفرقة بين الإصابة بالبرد وأعراض فيروس كورونا لتشابه الأعراض موضحا أن أعراض المتحور الجديد اغلبها في الجهاز التنفسي العلوي مثل احتقان الأنف وارتفاع حرارة الجسم والتهاب الحلق الشديد وصداع ورشح بينما مشاكل حدوث التهاب رئوي أقل في المتحور الجديد.
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