في الصيف .. الفرق بين أعراض كورونا ونزلة البرد



أعراض كورونا ونزلة البرد أعراض كورونا ونزلة البرد

تشهد الفترة الحالية زيادة في نسبة الإصابة بفيروس كورونا وأيضا نزلات البرد بسبب تغييرات الجو والتعرض باستمرار الي المروحة والتكييف

وكثير ممن يصابون بنزلات برد يخشون أن تكون الإصابة هي فيروس كورونا نظرا لتشابه الأعراض بين مرض فيروس كورونا ونزلة برد الصيف.



وقال الدكتور أمجد الحداد استشاري امراض المناعة والحساسية إن كل من يصاب بنزلة برد حاليا عليه التعامل معها كأنها فيروس كورونا الي ان يثبت العكس خاصة بإجراء التحاليل أو مسحة الكشف عن فيروس كورونا.



واكد في تصريحات لـ فيتو أنه يصعب التفرقة بين الإصابة بالبرد وأعراض فيروس كورونا لتشابه الأعراض موضحا أن أعراض المتحور الجديد اغلبها في الجهاز التنفسي العلوي مثل احتقان الأنف وارتفاع حرارة الجسم والتهاب الحلق الشديد وصداع ورشح بينما مشاكل حدوث التهاب رئوي أقل في المتحور الجديد.

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وتتضمن الأعراض الاكثر انتشارا خلال تلك الفترة:1- الإرهاق2- التهاب الحلق3- انسداد الأنف5- سيلان الأنف6- صوت أجش7-صداع خفيف في الرأس8- وجع العين9-ألم وضيق في الصدر10- قشعريرة أو ارتجاف11- وجع الأذن12- الصداع13-سعال بدون بلغم14-آلام، أو أوجاع العضلات15-تورم غدد الرقبة16-رائحة متغيرة17-ارتفاع درجة الحرارة18-ضيق في التنفس19-فقدان حاسة الشم