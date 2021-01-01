زي المطاعم .. طريقة عمل الأرز المعمر



الأرز المعمر الأرز المعمر



الارز المعمر من الأطباق العربية الشهية المميزة، ويمكن عمل الارز المعمر كوجبة للغداء، ويسمى ارز المعمر الحادق، أو كتحلية لذيذة في المساء، ويسمى الارز المعمر الحلو، وطريقة عمل الارز المعمر الحادق، أو طريقة عمل الازر المعمر الحلو، كلاهما يمكن عملهم في البيت، بكل سهولة، بدلا من شراءهم جاهز.







وفي السطور التالية، نقدم طريقة عمل الارز المعمر الحادق، وطريقة عمل الارز العمر الحلو، ولتختاري ما يناسبك.

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الارز المعمر الحلووتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الارز المعمر الحلو بالشعرية وجوز الهند، وهو صنفا من الاصناف الحلوة، التي تقدم كتحلية، وسيعشقه كل أفراد أسرتك؛ لطعمه المميز، خاصة الاطفال، وكذلك تقدم الارز المعمر الحادق.مكونات عمل الارز المعمر:كوب وربع ارز مصري منقوعنصف كوب شعريةملعقتين كبيرتين زبدة3 أكواب حليب جوز الهندملعقة صغيرة فانيلانصف كوب زبيبنصف كوب جوز الهندمكسرات للتزيين¾ كوب سكر3 ملاعق كبيرة قشطة جوز الهندطريقة تحضير الارز المعمر:يتم وضع حليب جوز الهند بالثلاجة ليلة كاملة، وعند الصباح يتم رفع الوش بحذر كونه يصبح قشطة جوز الهند التي سيتم استخدامها في وصفة ارز المعمر لاحقا.تحمر الشعرية مع الزبدة على نار متوسطة، الى ان تأخذ الشعرية اللون الذهبي ثم توضع جانبا.يمزج الرز مع قشطة جوز الهند ثم يتم اضافة الشعرية، وتسكب كل المكونات في برام الفرن الفخار.يغلى الحليب مع السكر والقرفة، ثم تضاف رشة الملح ثم يضاف الزبيب ويسكب الكل فوق الرز والشعرية.يخبز البرام في فرن متوسط الحرارة مدة ساعة إلى أن يحمر الوجه.يقدم الارز المعمر مزينا بجوز الهند والمكسرات بالهنا والشفا.الارز المعمر الحادقمدة التحضير: 15 دقيقةمدة الطهي: 50 دقيقةتكفي لـ: 6 أشخاصمكونات عمل الارز المعمر الحادق:دجاجة وزن كيلو ونصف، مغسولة جيدا3 أكواب رز مصري، منقوع مسبقاكوبين مرق دجاجكوبين حليبملعقتين كبيرتين سمنملعقتين كبيرتين زيت نباتي4 ملاعق كبيرة قشطةبصلتين مفرومتين ناعمملعقة صغيرة فلفل اسودملعقتين صغيرتين ملحرشة جوزة الطيبكوب مشروم كامل معلب3 فصوص ثوم، مفرومبصلة مقطعة شرائحطريقة عمل الارز المعمر الحادق:يدعك الرز بالبصل المفروم وقليل من الملح والفلفل وجوزة الطيب، وملعقة كبيرة قشطة، يترك جانبا.في قدر يشوح الدجاج مع البصل المقطع شرائح في قليل من السمن.يضاف الثوم والمشروم، ويبهر الكل بالملح والفلفل وجوزة الطيب.يقلب المزيج إلى أن يصبح لون الدجاج ذهبيا.يسكب الدجاج والمشروم في طاجن فخاري أو قالب للفرن ثم يغطى بمزيج الرز.يغلى المرق والحليب مع بعض ثم يسكب فوق الرز.يغطى القالب بورق الالومنيوم ثم يخبز بفرن حار مدة 45 دقيقة.يرفع الغطاء وتوزع ما تبقى من القشطة على الوجه ثم يحمر الطاجن تحت الشواية ليأخذ اللون الذهبي.يقدم ساخنا بالهنا والشفا.